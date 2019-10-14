اعتقال عبدالعزيز العودة
اعتقال عبدالعزيز العودة
الهدهد

السعودية تكشف نواياها السيئة وتعتقل أحد أقرباء الداعية سلمان العودة لدفاعه عن فلسطين!

كتب وطن
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اعتقلت السلطات الشاب أحد أقرباء الداعية السعودي المعتقل د.؛ وذلك على خلفية تغريدات دافع فيها عن .


وقال “عبد الله” نجل الداعية سلمان العودة عبر تويتر: “فُجِعت عائلة العودة بخبر اعتقال ابنها عبد العزيز العودة، وقد كان هذا الاعتقال على خلفية تغريدات يدافع فيها عن القضية الفلسطينية”.

 

وأضاف: “بهذا الاعتقال تتكشف النوايا السيئة في الاستمرار في حملات الاعتقال والقمع حتى لمجرد تأييد القضية الفلسطينية والدفاع عنها”.

من جهته اعتبر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” اعتقال عبدالعزيز العودة ضمن مسلسل “القمع الممنهج لإسكات الأصوات الحرة في المملكة”.

 

وحمّل “معتقلي الراي” السلطات السعودية المسؤولية كاملة عن سلامة وحياة عبدالعزيز العودة، وطالبها بالإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط مسبق.

ووصل هاشتاغ [#عبدالعزيز_العودة] الترند الأول في المملكة، فيما عمل الذباب الالكتروني على نشر وسوم أخرى للتأثير على تصدر ذلك الوسم.

 

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