السعودية تكشف نواياها السيئة وتعتقل أحد أقرباء الداعية سلمان العودة لدفاعه عن فلسطين!

اعتقلت السلطات السعودية الشاب عبدالعزيز العودة أحد أقرباء الداعية السعودي المعتقل د.سلمان العودة؛ وذلك على خلفية تغريدات دافع فيها عن القضية الفلسطينية.



وقال “عبد الله” نجل الداعية سلمان العودة عبر تويتر: “فُجِعت عائلة العودة بخبر اعتقال ابنها عبد العزيز العودة، وقد كان هذا الاعتقال على خلفية تغريدات يدافع فيها عن القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “بهذا الاعتقال تتكشف النوايا السيئة في الاستمرار في حملات الاعتقال والقمع حتى لمجرد تأييد القضية الفلسطينية والدفاع عنها”.

فُجِعت عائلة العودة بخبر اعتقال ابنها #عبد_العزيز_العودة @Az_Aloudah وقد كان هذا الاعتقال على خلفية تغريدات يدافع فيها عن القضية الفلسطينية.



وبهذا الاعتقال تتكشف النوايا السيئة في الاستمرار في حملات الاعتقال والقمع حتى لمجرد تأييد القضية الفلسطينية والدفاع عنها. pic.twitter.com/mF4MSlvmw2 — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 14, 2019

من جهته اعتبر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” اعتقال عبدالعزيز العودة ضمن مسلسل “القمع الممنهج لإسكات الأصوات الحرة في المملكة”.

وحمّل “معتقلي الراي” السلطات السعودية المسؤولية كاملة عن سلامة وحياة عبدالعزيز العودة، وطالبها بالإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط مسبق.

اعتقال #عبدالعزيز_العودة يأتي ضمن مسلسل القمع الممنهج لإسكات الأصوات الحرة في المملكة.

السلطات تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة وحياة عبدالعزيز العودة وهي مُطالبة بالإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط مسبق. pic.twitter.com/ekDrBQSXet — معتقلي الرأي (@m3takl) October 14, 2019

ووصل هاشتاغ [#عبدالعزيز_العودة] الترند الأول في المملكة، فيما عمل الذباب الالكتروني على نشر وسوم أخرى للتأثير على تصدر ذلك الوسم.