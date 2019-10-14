يتعاطى المخدرات عن طريق “الشم”.. ابن زايد يستعد لنقل شقيقه الأصغر للخارج بعد فشل علاجه من السرطان

كشفت مصادر إماراتية مطلعة عن بدء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، استعداداته لنقل شقيقه الأصغر طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي بالدولة للعلاج بالخارج بعد فشل معالجته من سرطان الرئة الناتج عن تعاطي المخدرات في أبوظبي.

وأشارت المصادر إلى أن “طحنون” قد ينقل للخارج قريبا لاستكمال العلاج، مشيرة إلى أن سبب إصابته بالسرطان يعود إلى تعاطيه للمخدرات عن طريق “الشم” بحسب “الخليج الجديد”.

جاء ذلك بعد توالي التساؤلات حول تواري مستشار الأمن القومي الإماراتي عن الأنظار، الفترة الماضية، وسط شائعات عن وجوده في طهران بمهمة تفاوض سرية.

ونفى مصدر إيراني مطلع قيام “طحنون بن زايد” بهكذا مهمة، كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، لكنه أكد زيارة مسؤول إماراتي إلى العاصمة الإيرانية مرتين خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

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وشهد يوليو الماضي، إرسال أبوظبي وفداً أمنياً إلى طهران، لبحث قضايا التعاون الحدودي وتبادل “معلومات أمنية”، سبقها إرسال أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام.

كما أعلنت أبوظبي في تلك الفترة انسحاباً أحادياً من اليمن، واقتصار مهامها هناك على دعم الميليشيات الجنوبية الانفصالية في جنوب اليمن.

وتأتي زيارتا المسؤول الإماراتي، خلال الأسابيع الماضية، وسط محاولات مضطربة لإجراء محادثات بين الرياض وطهران، بما في ذلك دعوة السعودية لرئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي” إلى ارسال رسائل لطهران، ودخول رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” كوسيط بينهما هذا الأسبوع.