“كشفت ظهرها وعرت كتفها”.. “شاهد” إيحاءات السيسي الجنسية تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بعد ما وصفوه بأنه إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة في خطابه الأخير تكشف مدى سطحيته وتفاهته.

وكرر “السيسي” إشارته إلى أن أحداث 2011 كانت السبب في ظهور مشروع سد النهضة.

“لو مكانش ٢٠١١ مكنتش البلد كشفت ضهرها وعرت كتفها”

-السيسي خلال #الندوة_التثقيفية للقوات المسلحة

الشعب كله كشف راسه وبيدعي ربنا ياخدك ياموكوس يابن الموكوسة#يابجاحة_اهلك_ياسيسي pic.twitter.com/5N15D9ydjN — 🇳️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) October 13, 2019

وأضاف خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أمس الأحد، أن لولا 2011 كانت مصر ستشارك في اتفاق قوي وواضح لبناء السد، متابعًا: «البلد كشفت ضهرها، وللأسف عرت كتفها، ولو مخدتوش بالكم هيتعمل فيكم أكتر من كده»، حسب تعبيره.

الألفاظ التي وصفها ناشطون بأنها غير لائقة ولا تصح أن تصدر عن مسؤول فضلا عن رئيس دولة، مستنكرين وصول هذا المنقلب على الحكم الشرعي لحكم مصر وتشويه صورتها بغبائه المعهود.

عرت رجلها وكشفت كتفها.. عبد الفتاح بلحةالدهل وهو لابس كالسون على فخاده علشان الشتا صعب

⁦https://t.co/4P7tZSHb8n⁩

⁧#يابجاحه_اهلك_ياسيسي⁩

⁧#إسراء_عبد_الفتاح⁩

⁧#اسراء_عبد_الفتاح_فين⁩ https://t.co/4P7tZSHb8n — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) October 13, 2019

لولا ان مصر كشفت ضهرها وعرت كتفها في ٢٠١١ ماكنش حصل اللي حصل في سد النهضه..

– عبدالفتاح السيسي ١٣/١٠/٢٠١٩

الندوة التثقيفية منذ قليل#يابجاحه_اهلك_ياسيسي pic.twitter.com/ieWUtN8jcO — Possymohamed (@Possymohammedd) October 13, 2019

#يابجاحه_اهلك_ياسيسي

السيسي : البلد فى 2011 كشفت ضهرها

وعرت كتفها.

البلد :…… pic.twitter.com/kJy7fklEr3 — المصري أفندي (@El7masry) October 13, 2019

كما علَّق السيسي على العملية التركية في سوريا، وحمل مسؤولية خراب سوريا ودمارها للشعب السوري وبرأ بشار الأسد.