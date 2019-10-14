“كشفت ظهرها وعرت كتفها”.. “شاهد” إيحاءات السيسي الجنسية تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بعد ما وصفوه بأنه إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة في خطابه الأخير تكشف مدى سطحيته وتفاهته.
وكرر “السيسي” إشارته إلى أن أحداث 2011 كانت السبب في ظهور مشروع سد النهضة.
وأضاف خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أمس الأحد، أن لولا 2011 كانت مصر ستشارك في اتفاق قوي وواضح لبناء السد، متابعًا: «البلد كشفت ضهرها، وللأسف عرت كتفها، ولو مخدتوش بالكم هيتعمل فيكم أكتر من كده»، حسب تعبيره.
الألفاظ التي وصفها ناشطون بأنها غير لائقة ولا تصح أن تصدر عن مسؤول فضلا عن رئيس دولة، مستنكرين وصول هذا المنقلب على الحكم الشرعي لحكم مصر وتشويه صورتها بغبائه المعهود.
كما علَّق السيسي على العملية التركية في سوريا، وحمل مسؤولية خراب سوريا ودمارها للشعب السوري وبرأ بشار الأسد.