فيديو| تركي آل الشيخ يعرض مشاهد “بوس” أمام السعوديات على شاشة عملاقة بحفل BTS في الرياض!

أظهر مقطع فيديو نشرته حسابات وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنّه مشهد “مخلّ” من الحفل الذي اقامته فرقة “البوب” الكورية BTS يوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض .

ويُظهر المشهد لقطة “ساخنة” على شاشة عملاقة أمام الحضور الذين بدا أغلبهم من النساء، حينما قبّل رجل وامرأة نفسيهما بطريقةٍ حميمة.

وأثار المشهد غضباً وانتقاداتٍ واسعة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، وهي الجهة القائمة على استقدام هذه الفرق الأجنبية لإحياء حفلات في المملكة.

كان مقطع مصور أظهر فتاة قالوا إنها سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء الفرقة الكورية بعد احتضانه أثناء حفل بالعاصمة الرياض الجمعة.

بعد انتشار مقطع لفتاة تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة bts في حفلهم بالرياض الجهات الامنيه تبحث عن هذه الفتاة لمخالفتها قانون الذوق العام.#موسم_الرياض2019 pic.twitter.com/YcDfVgdzvT — تفتيش (@Tafteshq8) October 12, 2019

ووصلت فرقة البوب الكورية “BTS”، إلى مطار الرياض، الخميس الماضي.

ووثّق مقطع فيديو لحظة وصول الفرقة مطار الملك خالد بالرياض، وسط صراخ عدد من السعوديات اللاتي كن في انتظار الفرقة، ما أثارَ جدلا بسبب الطريقة التي صرخت بها الحاضرات.

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن “BTS” ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق “Super Junior” إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتصل مدة مهرجان “موسم الرياض”، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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