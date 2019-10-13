“شعوب تفرح وأنظمة تقيم العزاء” .. قيس سعيد رئيساً لتونس باكتساح كبير وهذه أوّل دولة سيزورها

أعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح لانتخابات الرئاسة قيس سعيد على منافسه نبيل القروي بحصوله على 76.9% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقالت مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب “قلب تونس” نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة بلغت 57.8 بالمائة.

وفور الاعلان عن فوز قيس سعيد برئاسة تونس، نزل انصاره بالالاف الى الشوارع للإحتفال، مرددين شعارات الثورة مثل “لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب”.

مباشر | التونسيون يحتفلون بفوز #قيس_سعيد ويرددون شعارات الثورة:



"لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب"#الانتخابات_التونسية #تونس pic.twitter.com/90OQ7TfQjd — Makram | مكرم كلاش 🇹🇳 (@realMakram) October 13, 2019

وقال قيس سعيد في أول تصريحاتٍ له بعد فوزه برئاسة تونس: “سنعمل على دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”. وتمنى رفع العلم الفلسطيني الى جانب علم تونس.

وأضاف: “انتهى عهد الوصاية ومشروعنا يقوم على الحرية”.

وأكد أنّ “القانون سيطبق على الجميع وأولهم أنا ولن يستثنى أي مسؤول”.

وقال إن الشعب التونسي يدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة يستلهم الآخرون العبر منها.

وأعلن قيس سعيد أن أولى محطاته الخارجية ستكون الجزائر، وتمنى زيارة ليبيا، وحيّى الشعب الفلسطيني.

وهنأت حركة النهضة التونسية، المرشح المستقل قيس سعيد، بفوزه بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أمام منافسه نبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس”.

جاء ذلك في بيان مقتضب للحركة نشرته عبر موقعها الالكتروني، إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.

ودعت النهضة أنصارها لـ”الالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة”، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة.

وسبق أن أعلنت الحركة الإسلامية دعمها لـ”سعيد”، وذلك إثر فوز الأخير بالجولة الأولى للاقتراع.