حدث في دولة خليجية .. “هائج” يغتصب سيدة في الشارع والضحيّة تتنازل عن حقّها مقابل هذا الشرط

تعرّضت فلبينية كانت تسير في ساحة ترابية في منطقة حولي بالكويت، للتهجم من قبل شخص هائج أمسكها بالقوة وقام بهتك عرضها.

وبعد أن فرغ الجاني من فعلته هرب إلى جهة غير معلومة، في حين توجهت المجني عليها إلى مخفر المنطقة مستنجدة برجال الأمن من قاطع الطريق الذي مس شرفها.

وأشار مصدر بحسب صحيفة “الراي” إلى أن “رجال الأمن، وبعد الاستماع إلى شكوى الضحية التي زودتهم بأوصاف الجاني، سجلت قضية أحيلت إلى الجهات المختصة، وتمكن الأمنيون من ضبطه بسرعة قياسية”.

وتبين أن المتهم “سوري يعمل بنشرجيًا في أحد الكراجات، وبالتحقيق معه اعترف لرجال الأمن بفعلته وبرر تصرفه بأنه لم يستطع السيطرة على نفسه عندما شاهد المجني عليها تسير أمامه، وتم تسجيل قضية بحقه”.

وقررت الضحية التنازل عن حقها مقابل ترحيله عن البلاد، وقررت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إبعاده إداريًا للصالح العام.