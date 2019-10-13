شقيق أمير قطر يأسر قلوب العُمانيين بتغريدة.. لم ينسى موقف أبناء قابوس المشرف والبطولي في الإمارات

رحّب الشيخان جوعان وخليفة بن حمد آل ثاني شقيقا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمنتخب سلطنة عمان الذي حلّ ضيفا على الدوحة السبت.

ويلتقي منتخبا قطر وعُمان، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، و كأس آسيا الصين 2023.

وأثنى الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية على الجماهير العُمانية التي قدمت إلى الدوحة مشيرا إلى أن مباراة منتخب بلاده مع نظيره العُماني، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، “لقاء على أرضية القلوب الموحدة”.

الشيخ “جوعان” قال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وفق ما رصدته (وطن): “المباراة بين الأدعم والمنتخب العُماني الشقيق قد تبدو منافسة من أجل الفوز لكنها في الحقيقة لقاء على أرضية القلوب الموحدة وبين جمهور يشجع منتخباً واحدا في تشكيلتين . مرحبا بكم يا أهل عمان”.

وتضمنت التغريدة التي نشرها رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، مقطع فيديو يُظهر لقطات من مساندة الجماهير العُمانية لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات.

المباراة بين الأدعم والمنتخب العُماني الشقيق قد تبدو منافسة من أجل الفوز لكنها في الحقيقة لقاء على أرضية القلوب الموحدة وبين جمهور يشجع منتخباً واحدا في تشكيلتين ..

مرحبا بكم يا أهل #عُمان 🇶🇦♥️🇴🇲#قطر_عمان#الوعد_استاد_الجنوب #الطريق_إلى_الصين pic.twitter.com/47r7G3EtiH — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 13, 2019

من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن حمد بمنتخب سلطنة عمان، ونشر ذات الفيديو الذي نشره شقيقه الشيخ “جوعان”، وقال: ” يا مرحبا ومسهلا بالمنتخب العماني الشقيق في بلده الثاني قطر”.

يامرحبا ومسهلا بالمنتخب العماني الشقيق في بلده الثاني قطر .#قطر_عمان pic.twitter.com/JvR5nWgjB8 — خليفة بن حمد (@KHK) October 12, 2019

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