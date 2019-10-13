“شاهد” السيسي يبرئ بشار الأسد من دماء السوريين ويحذر المصريين من نفس المصير إذا خرجوا عليه: هم فعلوا ذلك بأنفسهم

حذر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين من مصير الشعب السوري الذي حمله المسؤولية عمّا آليت إليه أوضاع بلدهم مبرئ بذلك بشار ونظامه من دماء السوريين.

السيسي يبرىء الاسد من اي خطاء

مقاربة السيسي وافكاره عن سوريا تدل على سقوط وتدني وانحطاط أخلاق . pic.twitter.com/a6FPu2oEYx — ali alqaisi (@alqaisi_ali) October 13, 2019

السيسي وفي تعليقه على عملية “نبع السلام” التركية في الشمال السوري قال: “الكلام متكرر، والناس تدخلت في شمال سوريا ليه؟ مين اللي عمل في شمال سوريا كده؟ اللي عمل في سوريا كده أهلها، المطلوب فقط إشعال الموقف”.

وبحسب السيسي، فإن السوريين وقعوا ضحية حرب “الجيل الرابع” التي قسمتهم إلى شرائح مستهدفة بأحدث التقنيات.

وألقى السيسي كلمته خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحمل فيها السيسي، الشعب السوري مسؤولية الدمار الذي حل ببلدهم، والملايين من الضحايا والمهجرين، دون توجيه أي إشارة إلى مسؤولية نظام بشار الأسد.

السيسي: مين عمل كدة ف سوريا.. أهلها

طيب مدام حضرتك نطقتها إن أهل سوريا هما اللي جابولها الاحتلال والخراب

ومعروف إنه بسبب خيانتهم وتفرقهم أعراق ومذاهب

ليه سايب أهل سوريا بخيانتهم وأعراقهم ينشرو الفتن في مصر؟

أنا دماغي هتشت 😭 @AlsisiOfficial #الندوة_التثقفية#توطين_اللاجئين_خطيئة pic.twitter.com/ABWs5b7XrG — بنت العظماء..أجدادي (@Nefertery_Ahmos) October 13, 2019

وأثارت تصريحات السيسي موجة غضب واسعة تجاهه على مواقع التواصل، وهاجمه ناشطون بشدة معتبرين حديثه تهديدا للمصريين بعدم التظاهر ضده.