“شاهد” السيسي يبرئ بشار الأسد من دماء السوريين ويحذر المصريين من نفس المصير إذا خرجوا عليه: هم فعلوا ذلك بأنفسهم

حذر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين من مصير الشعب السوري الذي حمله المسؤولية عمّا آليت إليه أوضاع بلدهم مبرئ بذلك بشار ونظامه من دماء السوريين.
السيسي وفي تعليقه على عملية “نبع السلام” التركية في الشمال السوري قال: “الكلام متكرر، والناس تدخلت في شمال سوريا ليه؟ مين اللي عمل في شمال سوريا كده؟ اللي عمل في سوريا كده أهلها، المطلوب فقط إشعال الموقف”.
وبحسب السيسي، فإن السوريين وقعوا ضحية حرب “الجيل الرابع” التي قسمتهم إلى شرائح مستهدفة بأحدث التقنيات.
وألقى السيسي كلمته خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحمل فيها السيسي، الشعب السوري مسؤولية الدمار الذي حل ببلدهم، والملايين من الضحايا والمهجرين، دون توجيه أي إشارة إلى مسؤولية نظام بشار الأسد.
وأثارت تصريحات السيسي موجة غضب واسعة تجاهه على مواقع التواصل، وهاجمه ناشطون بشدة معتبرين حديثه تهديدا للمصريين بعدم التظاهر ضده.