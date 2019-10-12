يمنيون يمسحون الأرض بكاتبة إماراتية أهانت المرأة اليمنية ووصفتها بـ”جارية وخادمة تعيش في الجاهلية”

شن كتاب وصحفيون وإعلاميون ونشطاء يمنيون هجوما عنيفا جدا على الكاتبة الإماراتية بصحيفة “البيان” نورا المطيري، بعد تغريدة لها أثارت جدلا واسعا اعتبرها نشطاء اليمن إهانة بالغة وغير مقبولة للمرأة اليمنية.

جارية وخادمة”، هكذا وصفت”المطيري” المرأة الصنعانية، في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) لتستفز اليمنيين على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت ما نصه: “إن المرأة في صنعاء، وفي شمال اليمن عموما، ما زالت في مرحلة الجاهلية، مجرد جارية وخادمة”.

صديقة من اليمن، قالت لي، أن المرأة في صنعاء، وفي شمال اليمن عموما، ما زالت في مرحلة الجاهلية، مجرد جارية وخادمة، يظنون أنها لا شيء، والسبب هو الجهل المدقع، قالت: لن يتطور اليمن يوما، إذا لم تصبح المرأة شريكة للرجل، في كل شيء..!

اعتقد شخصيا، أنه في الجنوب، المسألة مختلفة كليا..! — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) October 11, 2019

وتابعت:”يظنون أنها لا شيء، والسبب هو الجهل المدقع، قالت: لن يتطور اليمن يوما، إذا لم تصبح المرأة شريكة للرجل، في كل شيء..! اعتقد شخصيا، أنه في الجنوب، المسألة مختلفة كليا..!”

في المقابل، توالت ردود اليمنيين الغاضبة على تغريدة “المطيري” التي اساءت للمرأة اليمنية، وبلغت ما يقالب ألفي رد للدفاع عن المرأة اليمنية وكرامتها.

وعلق رئيس قطاع التلفزيون اليمني، جميل عزالدين، على الناشطة الإماراتية قائلاً:” عن أي جاهلية تتحدثين جاهلية الفكر لا أظن، فهي المعلمة والطبيبة والدكتورة الجامعية والمهندسة وسيدة الاعمال والوزيرة والسياسية والإعلامية والشاعرة والأديبة”.

عن أي جاهلية تتحدثين جاهلية الفكر لاأظن فهي المعلمة والطبيبة والدكتورة الجامعية والمهندسة وسيدة الاعمال والوزيرة والسياسية والإعلامية والشاعرة والأديبة !جاهلية السلوك هي العفيفة المحتشمة المتزنة الصبورة العاملة بكتاب الله وسنة رسولة أمارعاية أسرتها فشرف يقدره من لم تربيه أمه https://t.co/u3nyfqc2WL — جميل عزالدين (@gamilaz1) October 11, 2019

وأضاف عز الدين: “جاهلية السلوك هي العفيفة المحتشمة المتزنة الصبورة العاملة بكتاب الله وسنة رسوله، أما رعاية أسرتها فشرف يقدره من لم تربيه أمه”.

الصحفي اليمني صالح البيضاني علق ساخراً بقوله: ” كلام في منتهى السطحية والسذاجة للأسف”.

كلام في منتهى السطحية والسذاجة للأسف — صالح البيضاني (@salehalbaydani) October 11, 2019

وفي السياق نفسه، رد الكاتب والروائي اليمني محمود ياسين على المطيري وقال: ان تمضي أيامك في مجادلة نورا المطيري وإيضاح أمور بديهية فذلك هدر للوقت والمهابة، مضيفاً: “تتحدث هذه الفتاة عن يمن آخر لا نعرفه”.

مجادلة نورا المطيري وإيضاح أمور بديهية هدر للوقت والمهابة



هي بحاحة لأن تبدو متحررة فاخترعت يمنا مكتظا بالجواري

لدرجة أن يتمنى أحدنا لحظة تخلف لو يسافر إلى اليمن .

لا تدري كيف تخبر المطيرية أن المرأة في اليمن وزيرة قبل عشرين عاما من السماح لنورا بقيادة السيارة . — محمود ياسين (@myasyens) October 11, 2019

وأضاف ياسين: هي بحاحة لأن تبدو متحررة فاخترعت يمنا مكتظا بالجواري، لا يمكن أن تخبر المطيرية أن المرأة في اليمن وزيرة وبرلمانية قبل عشرين عاما من السماح لنورا بقيادة السيارة.

أما المحامي اليمني محمد المسوري فقد علق بقوله: كفى كذبا.. المرأة اليمنية متعلمة ومثقفة ودكتورة ومهندسة ومحاميه وأديبة وشاعرة ومعلمة وأكاديمية وإعلامية وحقوقية ….الخ”؟

كفى كذبا..

المرأة اليمنية متعلمة ومثقفة ودكتورة ومهندسة ومحاميه وأديبة وشاعرة ومعلمة وأكاديمية وإعلامية وحقوقية ….الخ

من قبل أن تتعلمي أنتي النسخ واللصق الذي تعيشين وتعتاشين عليه.

توقفي عن إرضاء الداعمين لك على حساب اليمنيين.

كل ويوم والتمادي يزداد بشكل مسيئ ولايمكن السكوت عليه — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) October 11, 2019

وأضاف: “من قبل أن تتعلمي أنتي النسخ واللصق الذي تعيشين وتعتاشين عليه، توقفي عن إرضاء الداعمين لك على حساب اليمنيين.

وأشار المسوري إلى أن الكاتبة الإمارتية تتمادى وتسيء لليمن يوم بعد يوم، مشيراً بأن هذا شيء لايمكن السكوت عليه.