فيديو| هدم مسجد في سلطنة عمان .. وصحفي عُماني يكشف السبب ويحذّر من المغرّضين

هدم القائمون على مسجد “ضمام بن السائب” في منطقة العذيبة بسلطنة عمان المسجد؛ لبناء مسجد اكبر مكانه، يتسع لعدد كبير من المصلين ويضم كافة المرافق الاساسية .

قرر القائمين على مسجد ضمام بن السائب في منطقة العذيبة هدم المسجد وبناء مكانه جامع اكبر يتسع لعدد كبير من المصلين ويضم كافة المرافق الاساسية .

مهم توثيق هذا اليوم

السبت ١٢/ ١٠/ ٢٠١٩ #بيوت_الله pic.twitter.com/IXyfHpDjum — حمود الطوقي (@touqi_al) October 12, 2019

ونشر الكاتب الصحفي العُماني حمود الطوقي، فيديو لعملية الهدم، على حسابه بموقع “تويتر”.

وأشار “الطوقي” الى أنّ عمر المسجد أكثر من ٢٠ عاماً، معتبراً أنّ فكرة صيانته بدلاً من هدمه ستكون غير مجدية، وذلك في معرض ردّه على أحد المغرّدين.

ودعا “الطوقي” الى عدم الالتفات “للقيل والقال”، في إشارةٍ منه إلى إمكانية استغلال البعض لهدم المسجد لانتقاد السلطنة والهجوم عليها.