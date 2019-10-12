ما الذي حدث لـ”بنك مسقط” حتّى أصبح “ترند” بتويتر في السلطنة؟؟

واجه عملاء بنك مسقط مساء السبت بعض الصعوبات في عمليات الإيداع والسحب، بالإضافة لعدم عمل التطبيق الخاص بالبنك.

وقال البنك في تغريدة له عبر “تويتر”: زبائننا الكرام، نود الإفادة بأنكم قد تواجهون بعض الصعوبات عند استخدام قنواتنا الإلكترونية. نحن نعمل حالياً على إسترجاع الخدمات و سنقوم بإفادتكم بالمستجدات. نشكركم على حسن تعاونكم معنا”.

زبائننا الكرام،

نود الإفادة بأنكم قد تواجهون بعض الصعوبات عند استخدام قنواتنا الإلكترونية. نحن نعمل حالياً على إسترجاع الخدمات و سنقوم بإفادتكم بالمستجدات. نشكركم على حسن تعاونكم معنا#بنك_مسقط — بنك مسقط (@bankmuscat) October 12, 2019

وفي تغريدةٍ لاحقة، أعلن بنك مسقط استعادة الخدمات في جميع قنواته الإلكترونية”.

زبائننا الكرام، نود الإفادة باستعادة الخدمات في جميع قنواتنا الإلكترونية. نشكركم على حسن تعاونكم معنا. — bankmuscatcare (@bankmuscatcare) October 12, 2019

وتصدّر هاشتاغ #بنك_مسقط قائمة الترند في سلطنة عمان، ومن خلاله اشتكى عملاء البنك من المشكلة التي واجهتهم قبل أن يٌعلن البنك عن حلّها.