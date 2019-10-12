فتاة سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة bts بعد احتضانه
فتاة سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة bts بعد احتضانه
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فيديو| فعل فاضح أمام الالاف بـ”موسم الرياض” .. فتاة سعودية تحتضن عضو بفرقة BTS الكورية!

كتب وطن
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نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا أظهر قالوا إنها تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة “البوب” الكورية BTS بعد احتضانه، خلال حفل بالعاصمة الرياض الجمعة.

وكانت مقطع فيديو آخر وثّق لحظة وصول الفرقة مطار الملك خالد بالرياض، وسط صراخ عدد من السعوديات اللاتي كن في انتظار الفرقة، ما أثارَ جدلا بسبب الطريقة التي صرخت بها الحاضرات.

وأحيت فرقة bts حفلا، الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات “” التي تقوم عليها هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها .

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