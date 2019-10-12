فيديو| فعل فاضح أمام الالاف بـ”موسم الرياض” .. فتاة سعودية تحتضن عضو بفرقة BTS الكورية!

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا أظهر فتاة قالوا إنها سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة “البوب” الكورية BTS بعد احتضانه، خلال حفل بالعاصمة الرياض الجمعة.

بعد انتشار مقطع لفتاة تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة bts في حفلهم بالرياض الجهات الامنيه تبحث عن هذه الفتاة لمخالفتها قانون الذوق العام.#موسم_الرياض2019 pic.twitter.com/YcDfVgdzvT — تفتيش (@Tafteshq8) October 12, 2019

وكانت مقطع فيديو آخر وثّق لحظة وصول الفرقة مطار الملك خالد بالرياض، وسط صراخ عدد من السعوديات اللاتي كن في انتظار الفرقة، ما أثارَ جدلا بسبب الطريقة التي صرخت بها الحاضرات.

نشرت جريدة "المدينة" هذا الفيديو، وقالت إنه يُظهر لحظة "وصول فرقة BTS إلى مطار الملك خالد بالرياض". و BTS هذه فرقة لموسيقى البوب الكورية، وتقيم حفلَها الأول في السعودية، اليوم الجمعة، في الرياض.

هل يليق بجريدة تحمل اسم المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أنّ تروّج هذا العبث؟ pic.twitter.com/0nUBYJzd7l — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) October 11, 2019

وأحيت فرقة bts حفلا، الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي تقوم عليها هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ.