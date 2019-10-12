موسم الرياض
موسم الرياض
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“شاهد” ترفيه جنسي في موسم الرياض برعاية تركي آل الشيخ!!

كتب وطن
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تداولت حسابات ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلين يقومان بتقبيل بعضهما البعض عن طريق الفمّ، قالوا إن ذلك حدث خلال فعاليات .

وأثار الفيديو موجة غضبٍ وسخط بين المغرّدين الذين اعتبروا أنّ هذا هو التوجه الجديد لهيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، بتعليمات ولي العهد ، بعد أن غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ استلامه ولاية العهد في المملكة.

 

وبحسب وكالة الأنباء “واس”، ستُقام فعاليات موسم الرياض، وهي أكبر مواسم ، خلال الفترة من 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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