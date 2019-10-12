“شاهد” ترفيه جنسي في موسم الرياض برعاية تركي آل الشيخ!!

تداولت حسابات ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلين يقومان بتقبيل بعضهما البعض عن طريق الفمّ، قالوا إن ذلك حدث خلال فعاليات موسم الرياض .
الشذوذ رسميا في افتتاحية #موسم_الرياض— التفريط (@TAFRIT_KSA) October 12, 2019
هؤلاء هم القدوات الجديدة التي تصنعهم #هيئة_الترفيه لشبابنا وشاباتنا>
نسأل الله أن يكفينا شرّ هذه الهيئة المفسدة، ويكفينا شرور القائمين عليها @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Q8L97fZK0E
وأثار الفيديو موجة غضبٍ وسخط بين المغرّدين الذين اعتبروا أنّ هذا هو التوجه الجديد لهيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، بتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ استلامه ولاية العهد في المملكة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ستُقام فعاليات موسم الرياض، وهي أكبر مواسم السعودية، خلال الفترة من 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.