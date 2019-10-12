“شاهد” ترفيه جنسي في موسم الرياض برعاية تركي آل الشيخ!!

تداولت حسابات ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلين يقومان بتقبيل بعضهما البعض عن طريق الفمّ، قالوا إن ذلك حدث خلال فعاليات موسم الرياض .

الشذوذ رسميا في افتتاحية #موسم_الرياض



هؤلاء هم القدوات الجديدة التي تصنعهم #هيئة_الترفيه لشبابنا وشاباتنا>

نسأل الله أن يكفينا شرّ هذه الهيئة المفسدة، ويكفينا شرور القائمين عليها @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Q8L97fZK0E — التفريط (@TAFRIT_KSA) October 12, 2019

وأثار الفيديو موجة غضبٍ وسخط بين المغرّدين الذين اعتبروا أنّ هذا هو التوجه الجديد لهيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ، بتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن غيّب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ استلامه ولاية العهد في المملكة.

الله ينتقم من كل سمح للترفيه الجنسي بالمملكه🔥 — ahmed alabdulla (@ahameda92806573) October 12, 2019

مدفوع لهم الملايين .. واخرتها معاصي .. واختلاط وكملوها بالشذوذ … الله يستر ..ونبي النصر فالجنوب على الحوثي وعلى الاعداء — & alroogi& 💙💙 (@alroogi_ahmad) October 12, 2019

باكر تسمعون فتوى عن زواج رجل بي رجل و المرأة بي المرأة بالاحلال 💯 — Hades 11tz (@11tzHades) October 12, 2019

الله ينتقم من المسئول الأول ومن عاونه وأيده

الله لا يتمم لهم أعمالهم ويجعلها عليهم من حيث لا يشعرون . — ﮼صالح (@safan54) October 12, 2019

من علامات نهاية الزمان و من علامات الساعة

اكتفاء الرجال بالرجال، و النساء بالنساء.#إنتكاس_الفطرة — مُفَلْـسعٌ جِـدّْاً♊️+58 (@m7med2131) October 12, 2019

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ستُقام فعاليات موسم الرياض، وهي أكبر مواسم السعودية، خلال الفترة من 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.