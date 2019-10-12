رجل أعمال قطري بارز يفضح “عبط” نجيب ساويرس ويمسح الأرض به على تويتر بعد تطاوله على شيوخ قطر

ألجم رجل الاعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، نظيره المصري نجيب ساويرس، بعد تطاوله على شيوخ قطر، متهماً إياها بالإرهاب في محاولة منه لنيل رضا أسياده في أجهزة المخابرات المصرية على ما يبدو.

وكان ساويرس قد طالب بطرد (السفير التركي) من مصر على خلفية عملية “نبع السلام” التي نفذها الجيش التركي ضد الارهابيين في الشمال السوري، لكنه عاد بتغريدة ثانية يقول :”: نبهني الكثيرين انه لا يوجد سفير في مصر بل قائم بأعمال ويجب علينا طرده”.

وتابع:” إذا لزم الأمر، تم إرسال رسالة إلى هذا الإمبراطور العثماني ونحن نقف مع أختنا سوريا والأكراد الذين قاتلوا داعش وفشلهم دونالد.

التغريدتان وضعتا ساويرس في موقف لا يحسد عليه، عندما رد عليه رجل الاعمال القطري قائلاً له حسب ما رصدت “وطن”، ( يا نجيب أبوك الله يحفظه قال لي وفي حضورك :”فهمه لا يتدخل في السياسة”، فلا تحشر نفسك في كل شيء خليك في التجارة زي أخوك المشكلة انك بتكتب أي كلام! وبطريقة عبيطة جداً .

يا نجيب أبوك الله يحفظه

قال لي وفي حضورك:

فهمه لا يتدخل في السياسة

فلا تحشر نفسك في كل شيء

خليك في التجارة زي أخوك

المشكلة انك بتكتب أي كلام!

وبطريقة عبيطة جداً

.

وهذا مثال لعبط تغريداتك

بتضرب الجد والمزح في الخلاط! pic.twitter.com/yUFahNYxZz — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) October 10, 2019

وارفق بن علي صورة عن تغريداته التي وصفها بـ”عبط” حيث أن ساويرس يضرب “الجد والمزح” في الخلاط وفق كلام رجل الاعمال القطري.

وأثارت تغريدة بن علي، جنون ساويرس الذي رد سريعاً بتغريدة رصدتها “وطن”، قائلا لـ”رجل الاعمال القطري”، (إنت كمان خليك مع أمراء الإرهاب فى قطر و قادة الإرهاب المقيميين عندكم و تابعهم إردوجان و لا تتدخل خليك فى التجارة و لا تحشر نفسك لا فى الكلام و لا السياسة و لا العبط )!.

إنت كمان خليك مع أمراء الإرهاب فى قطر و قادة الإرهاب المقيميين عندكم و تابعهم إردوجان و لا تتدخل خليك فى التجارة و لا تحشر نفسك لا فى الكلام و لا السياسة و لا العبط ! https://t.co/wF15G1E8gJ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 10, 2019

فما كان من رجل الاعمال القطري الا أن كشف أوراق ساويرس قائلاً له :” انت مش محترم يا نجيب، وكنت بتيجي الدوحة، وبتقعد مع اللي بتقول عليهم كلامك التافه ده!، مضيفاً :” بس أنا بحترم والدك الله يحفظه، فعلاً عيب عليك والعيب راكبك من ساسك لراسك وانت عارف وفعلاً اللي استحوا ماتوا !