“النفاق على أصوله”.. دحلان غض البصر عن ما يفعله أسياده باليمن ووصف “نبع السلام” بالغزو والجيش المحمدي بـ”قطعان”

شن مهندس المؤامرات الإسرائيلية في المنطقة، الهارب محمد دحلان، هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفاً عملية “نبع السلام” بالغزو العسكري التركي لأراضي ما أسماها “الشقيقة” سوريا, بحجج واهية سقيمة. حسب قوله.

وأضاف دحلان في سلسلة تغريدات لاقت سخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، ( بأشد العبارات الممكنة ندين الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا واصفاً قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضاً إسلامية أو موجهة لتحرير القدس!

بأشد العبارات الممكنة ندين الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا واصفاً قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضاً إسلامية أو موجهة لتحرير القدس! — Mohammad Dahlan (@mohammad_dahlan) October 9, 2019

وزاد دحلان في هجومه على تركيا قائلاً :” إن هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر “.

إن هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر. — Mohammad Dahlan (@mohammad_dahlan) October 9, 2019

وأعرب دحلان عن فرحته الشديدة من الدعوة المصرية لانعقاد الجامعة العربية “الميتة”، قائلاً :” نستبشر خيراً بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارىء يوم السبت، ونأمل أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.

نستبشر خيراً بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارىء يوم السبت القادم، ونأمل أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، — Mohammad Dahlan (@mohammad_dahlan) October 9, 2019

وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد. — Mohammad Dahlan (@mohammad_dahlan) October 9, 2019

وأثارت تغريدات دحلان موجة سخرية واسعة، من الرجل الذي يدعم الثورات المضادة والمؤامرات في الوطن العربي، كما تورط في الانقلاب الفاشل على تركيا، وقيادة شبكات التجسس على البلدان العربية كما أظهرت العديد من التحقيقات والتي كان أخرها ضبط شبكة التجسس في تركيا التي يقف ورائها الدحلان إلى جانب شبكة التجسس في سلطنة عمان.

وماذا عن ليبيا واليمن يا مهندس المؤامرات الصهيونية في المنطقة؟؟ — Salem (@Salem96122152) October 9, 2019

والله مو ضايل إلا الخون والجراذين تستنكر🤦‍♂️ — تغريدات بيت المقدس (@alqods2018) October 10, 2019

معلش أبو فادي بس كمان أيران لا زالت محتله سوريا وكمان الروس بيقصفو وبيقتلو بسوريا والأمريكان كانو بسوريا وإنسحبو قبل كم يوم لي ما شفنا انتقادات لهذه الدول وبس انتقاد لتركيا انا ضد سياسات الحروب والقتل في كل بقاع الارض يعني ما تفهم انو انا مع تركيا — alyasyasser3 (@alyasyasser3) October 9, 2019