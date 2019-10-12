تقرير أمني أزعج محمد بن زايد: رغم تشويهها وحصارها.. ماذا ستفعل قطر إذا اندلعت حرب ضد السعودية؟

كشف حساب “بدون ظل” الشهير بموقع “تويتر” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي عن تقرير حديث كتب من داخل الجهاز الأمني في أبوظبي.

ويتحدّث التقرير عن أنّ الشعب السعودي مازال يرى نفسه انه الأقرب إلى قطر من الإماراتيين، بالرغم من حملات التشويه المستمرة لدولة قطر.

وأضاف في تغريدة أنه “في حال قيام حرب تمس السعودية، فإن قطر ستقف مع الشعب أكثر منا”.

وكشف عن أن “هذا التقرير أزعج الشيخ محمد بن زايد كثيرا”.وفق “بدون ظل”

تقرير حديث كتب من داخل جهازنا الامني

يفيد ان الشعب السعودي ، مازال يرى نفسه

انه الاقرب الى قطر منا نحن ، بالرغم من حملات التشويه المستمره لدولة قطر ، وفي حال قيام حرب تمس السعودية ، فأن قطر

ستقف مع الشعب اكثر منا ، وهذا التقرير ازعج

الشيخ محمد بن زايد كثيرا. — بدون ظل (@without__shadow) October 12, 2019

دخلت العلاقات الخليجية-الخليجية، قبل أكثر من سنتين، في واحدة من أسوأ أزماتها؛ بإعلان كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إلى جانب مصر، حصاراً لدولة قطر، ووضعت شروطاً رأتها الدوحة “تدخلاً في شؤونها الداخلية ومحاولة للتغول على سيادتها وقرارها الوطني المستقل”.