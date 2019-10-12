محمد بن سلمان - محمد بن زايد
محمد بن سلمان - محمد بن زايد
الهدهد

تقرير أمني أزعج محمد بن زايد: رغم تشويهها وحصارها.. ماذا ستفعل قطر إذا اندلعت حرب ضد السعودية؟

كتب وطن
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كشف حساب “” الشهير بموقع “تويتر” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي عن تقرير حديث كتب من داخل الجهاز الأمني في أبوظبي.

 

ويتحدّث التقرير عن أنّ الشعب السعودي مازال يرى نفسه انه الأقرب إلى قطر من الإماراتيين، بالرغم من حملات التشويه المستمرة لدولة قطر.

 

وأضاف في تغريدة أنه “في حال قيام حرب تمس ، فإن قطر ستقف مع الشعب أكثر منا”.

 

وكشف عن أن “هذا التقرير أزعج الشيخ كثيرا”.وفق “بدون ظل”

دخلت العلاقات الخليجية-الخليجية، قبل أكثر من سنتين، في واحدة من أسوأ أزماتها؛ بإعلان كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إلى جانب ، حصاراً لدولة قطر، ووضعت شروطاً رأتها الدوحة “تدخلاً في شؤونها الداخلية ومحاولة للتغول على سيادتها وقرارها الوطني المستقل”.

 

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