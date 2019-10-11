الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية
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شاهد| فنانة عربية مشهورة تخون شريكها وتصطدم بأن الرجل الثاني “مِش خَرج”!!

كتب وطن
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حلّت الفنانة اللبنانية ضيفة على برنامج “” الذي يقدّمه الفنان السوري ، واعترفت بأنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق.

وقالت إنها خانت شريكها قديماً، وأنها غير نادمة على ذلك، مشيرةً إلى أنها عادت لشريكها بعد ذلك.

وبررت خيانتها بقولها: “كانت لحظة ضعف حينما اعجبت بشخص آخر”.

وقال إنها لم تستمر مع شريكها الأول ولا حتى مع الثاني الذي خانت الأول معه.

وذكرت أنّها في خيانتها كانت تتوقع أن تكون الأمور في العلاقة الجديدة -نتاج الخيانة- أفضل، لكّنها صُدمت بعد ان اكتشفت أن الذي تخون شريكها معه “مش خرج” .كما قالت

واكدت ورد الخال انها كذّبت على شريكها الأول بالخيانة.

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