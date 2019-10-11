هكذا ردت رغد صدام حسين على “ترامب” بعد اعترافه أنّ أسوأ قرار تاريخي لأمريكا ذهابها للحرب في الشرق الأوسط

علّقت رغد صدام حسين على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بأن أسوأ قرار في التاريخ الأميركي كان الذهاب إلى الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: ” نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ.لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟. ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟. ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟. أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه..”.

نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ

لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟

ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟

ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟

أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه..

رغد صدّام حسين pic.twitter.com/CAJOq97wR4 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 10, 2019

ترامب قال عبر صفحته على تويتر الأربعاء إن “الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار في القتال والقيام بدور الشرطي في الشرق الأوسط، الآلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، وملايين الناس قتلوا في الجانب الآخر”.

وأضاف أن “الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، ذهبنا إلى الحرب بذريعة باطلة هي أسلحة الدمار الشامل وتم دحضها الآن، لم يكن هناك أي منها”.

وتابع “الآن نعيد جنودنا وجيشنا العظيم إلى الوطن بتأنٍ وعناية، تركيزنا على الصورة الكبيرة، الولايات المتحدة أعظم مما كانت في أي وقت مضى”.