صدام حسين و ترامب
صدام حسين و ترامب
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هكذا ردت رغد صدام حسين على “ترامب” بعد اعترافه أنّ أسوأ قرار تاريخي لأمريكا ذهابها للحرب في الشرق الأوسط

كتب وطن
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علّقت رغد على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد بأن أسوأ قرار في التاريخ الأميركي كان الذهاب إلى الحرب في الشرق الأوسط.

 

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدةٍ رصدتها “وطن”: ” نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ.لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟. ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشهدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟. ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟. أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه..”.

ترامب قال عبر صفحته على تويتر الأربعاء إن “الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار في القتال والقيام بدور الشرطي في الشرق الأوسط، الآلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، وملايين الناس قتلوا في الجانب الآخر”.

 

وأضاف أن “الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، ذهبنا إلى الحرب بذريعة باطلة هي أسلحة الدمار الشامل وتم دحضها الآن، لم يكن هناك أي منها”.

 

وتابع “الآن نعيد جنودنا وجيشنا العظيم إلى الوطن بتأنٍ وعناية، تركيزنا على الصورة الكبيرة، الولايات المتحدة أعظم مما كانت في أي وقت مضى”.

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