“شاهد” غادة عويس تمسح الأرض بمدوّن إماراتي تمادى عليها فأخرسته بردّ مُلجم

تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد رداً صاعقاً وملجماً من الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، بعد تطاوله عليها .

جاء ذلك بعد أن نشر “بهزاد” تغريدة تساءل فيها: “أين هي برامجها و ما خفي أعظم و أين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري و يتباكون على الدول العربية .. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده و تباكي جمال ريان و دموع خديجة بن قنة و عويل غادة”.

لماذا لا تقوم قناة الجزيرة بإنتقاد التدخل العسكري التركي في سوريا ‼️ و أين هي برامجها و ما خفي أعظم و أين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري و يتباكون على الدول العربية .. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده و تباكي جمال ريان و دموع خديجة بن قنة و عويل غادة‼️ — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) October 9, 2019

وردّت “عويس” على تغريدة المدون الاماراتي بقولها: ” مع اني لا اعرفك ومع انك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، اقول لك بكل محبة اني ضد العنف والظلم اينما كان ولذلك اتمنى أن يتفاهم الكرد والاتراك وان توقف السعودية حربها باليمن وان يتوقف تآمر الامارات وان ترفع الدول ال٤ حصارها عن قطر وان تنعم الامة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!”.

مع اني لا اعرفك ومع انك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي،اقول لك بكل محبة اني ضد العنف والظلم اينما كان ولذلك اتمنى أن يتفاهم الكرد والاتراك وان توقف السعودية حربها باليمن وان يتوقف تآمر الامارات وان ترفع الدول ال٤ حصارها عن قطر وان تنعم الامة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين! https://t.co/TQv9O1MAqB — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 10, 2019

وأمام الردّ الملجم من الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي إلا تلك الاسطوانة المشروخة التي اعتاد الذباب الالكتروني ترديدها عن والد “عويس” في محاولة بائسة لتشويهها.

ولكننا نعرف تاريخِك جيداً يا غادة .. pic.twitter.com/y4R6zJb0kh — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) October 11, 2019

وردّت “عويس” على مزاعم “بهزاد” قائلة: “مؤسف أن يكون مستواك بهذه الحقارة وهذا الجهل! لا أخلاق ولا دين ولا علم! على اي حال لا جلَدَ لي بتاتاً على مناقشة الجُهّال! للناس أن تتولّاك هنا ولله أن يتولاّك لاحقاً.تافه وبائس”.