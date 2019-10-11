غادة عويس تلجم ابراهيم بهزاد
غادة عويس تلجم ابراهيم بهزاد
الهدهد

“شاهد” غادة عويس تمسح الأرض بمدوّن إماراتي تمادى عليها فأخرسته بردّ مُلجم

كتب وطن
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تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد رداً صاعقاً وملجماً من الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “، بعد تطاوله عليها .

 

جاء ذلك بعد أن نشر “بهزاد” تغريدة تساءل فيها: “أين هي برامجها و ما خفي أعظم و أين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري و يتباكون على الدول العربية .. وأين صوت عن تدخلات تركيا في بلاده و تباكي جمال ريان و دموع خديجة بن قنة و عويل غادة”.

وردّت “عويس” على تغريدة المدون الاماراتي بقولها: ” مع اني لا اعرفك ومع انك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، اقول لك بكل محبة اني ضد العنف والظلم اينما كان ولذلك اتمنى أن يتفاهم الكرد والاتراك وان توقف حربها باليمن وان يتوقف تآمر وان ترفع الدول ال٤ حصارها عن قطر وان تنعم الامة بالحرية والازدهار وتتحرر !”.

وأمام الردّ الملجم من الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي إلا تلك الاسطوانة المشروخة التي اعتاد الذباب الالكتروني ترديدها عن والد “عويس” في محاولة بائسة لتشويهها.

وردّت “عويس” على مزاعم “بهزاد” قائلة: “مؤسف أن يكون مستواك بهذه الحقارة وهذا الجهل! لا أخلاق ولا دين ولا علم! على اي حال لا جلَدَ لي بتاتاً على مناقشة الجُهّال! للناس أن تتولّاك هنا ولله أن يتولاّك لاحقاً.تافه وبائس”.

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