وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
الهدهد

وزير الخارجية التركي يُلجم السعودية: قتلتم الكثير من الناس في اليمن وتركتم أشخاصا جياعا والآن بأي وجه تعارضونا

كتب وطن
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هاجم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بشدة، منتقداً إدانة الرياض للعملية العسكرية التركية شمالي ، متهما إياها بقتل الكثيرين في .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن تشاووش أوغلو تساؤلا موجها للسعودية مفاده بأي وجه تعارضون عملية “نبع ”، فيما أنتم “قتلتم الكثير من الناس في اليمن تركتم أشخاصا جياعا”.

وشدد رئيس الدبلوماسية التركية في تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى الجزائر على أن عملية بلاده في شمال سوريا المسماة “نبع السلام” تهدف إلى “تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إدانة السعودية لما وُصف بـ “العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا”.

ووصف المصدر السعودي المسؤول العملية العسكرية التركية بأنها “تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية”.

وأعرب بيان بالخصوص عن “قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن”، محذرا في ذات الوقت من الانعكاسات السلبية لـ”هذا العدوان” على أمن المنطقة واستقرارها، وبخاصة “تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع”.

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