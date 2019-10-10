“شاهد” عبدالله الشريف يفاجئ السيسي وزوجته انتصار بفيديو جديد مسرب من داخل قصر المعمورة

واصل الإعلامي والناشط المصري المعارض عبدالله الشريف، نشر تسريباته المصورة من داخل قصور واستراحات الرئاسة التي بناها رئيس النظام عبدالفتاح السيسي وتحدث عنها الفنان والمقاول المصري محمد علي في فيديوهاته التي فضح فيها إهدار الجيش لأموال الدولة لأجل رفاهية السيسي وجنونه.

ونشر “عبدالله” في حلقته الجديدة على صفحته بفيس بوك صورا من داخل القصر او الاستراحة الرئاسية في المعمورة، والذي سبق أن أشار لها محمد علي موضحا أنها تكلفت 250 مليون جنيه فضلا عن تعديلات بـ 25 مليون جنيه أجرتها انتصار زوجة السيسي.

وكشفت الصور حجم البذخ والإسراف داخل القصر والتشطيبات والديكورات الفارهة المبالغ فيها بشكل رهيب، بما لا يتناسب مع تصريحات السيسي عن الفقر والتقشف الذي يدعو المصريين له لأجل بناء الدولة.

وقبل يومين اتهم الإعلامي المصري، عبد الله الشريف، السلطات الأمنية في مصر بممارسة الابتزاز والتهديد لعائلته، بهدف انتزاع تصريحات مؤيدة لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وقال الشريف في تغريدة على حسابه بتويتر: “الآن في هذه اللحظة يتم تصوير والدي وغيره من أهل منطقتي وانتزاع التصريحات منهم تحت التهديد”.

وكان الشريف، بث على قناته في موقع “يوتيوب” الشهر الماضي مشاهد مسربة من داخل مبنى المخابرات المصرية الجديد، والذي بني بجانب قصر “العلمين” التابع لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية بسبب كلفته وحجمه، في وقت يعاني فيه المصريون ظروفا اقتصادية صعبة.

كما نشر صورا حصرية، تعرض لأول مرة لقصر السيسي في الهايكستيب، الذي تحدث عنه رجل الاعمال والمقاول المصري محمد علي.

وكشف الإعلامي المصري نقلاً عن مصادر أن ساحة القصر الكبيرة جداً، يوجد أسفلها أنفاق، والتي أشار إليها المقاول محمد علي سابقاً في فيديوهاته.

فيما نشر الشريف صوراً للفلل المجاورة للقصر من داخلها، وقارن ما بين الصورة الحصرية التي حصل عليها، وتصوير «جوجل إيرث» من الأعلى.

وكانت قناة “الجزيرة مباشر” بثت في وقت سابق، صوراً التقطتها أقمار صناعية، وقالت إنها لقصر يجري بناؤه حالياً ليكون مقراً لإقامة السيسي، متحدثة عن تكاليف ضخمة للغاية لإنشاء القصر.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته القناة صوراً للقصر وهو قيد الإنشاء، مشيرةً إلى أنه يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وتُظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، أي أنه أكبر بمقدار 10 مرات من مساحة البيت الأبيض، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط.

أما المساحة العامة لموقع القصر، والمحاطة بسور خارجي، فإنها تُقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وأظهر الفيديو وجود مساحة خارجية صُممت لتكون حرماً للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ وحدَها فقط 180 ألف متر مربع.

وبذلك تكون المساحة الكلية أكثر من 2.5 مليون متر مربع، بحسب قناة «الجزيرة مباشر» .