“شاهد” شيعي يترحم على صدام حسين ويرفض حكم الشيعة: “والله كنا ملوك في أيامه.. ليتها تعود”

تداول ناشطون عراقيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لمتظاهر عراقي شيعي يتحرم على زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلًا إن الشيعة أفسدوا في العراق، ولم ينجحوا في أي شي.

وبحسب المقطع المتداول على “فيس بوك” لم ينكر المتظاهر أنه من الشيعة وقال غاضبًا إن جميع المسؤولين الشيعة أوصلوا البلاد إلى الهاوية.

شيعي يترحم على صدام ويرفض حكم الشيعة وإيران . Posted by ‎خالد أبوالعسل‎ on Saturday, 5 October 2019

وكان العراق شهد منذ الأول من أكتوبر الجاري مظاهرات بدت عفوية وتحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي، واعترفت القيادة العسكرية العراقية بحصول “استخدام مفرط للقوة”.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

والسبب الرئيسي للحراك بحسب محللين، هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.