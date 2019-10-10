تلميعا لوجه ابن سلمان.. “شاهد” سجون المملكة أصبحت منتجعات سياحية وأماكن استرخاء وسمر المقرن تثير سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو نشرته المذيعة سمر المقرن، أثناء زيارة لها لسجن بريمان من الداخل والذي وصفته بأنه أشبه بالمنتجع السياحي في وصلة تطبيل فاخرة لنظام لابن سلمان وتلميعا لوجه القبيح.

وعرضت مذيعة “إم بي سي” وبرنامج كلام نواعم سمر المقرن مشاهد من داخل السجن، ووصفته بقولها إنها “ليست لسجن بريمان بل لمنتجع أو فندق”.

وأجرت “سمر” جولة داخل ما قالت إنها غرف السجن، برفقة شخص عسكري يرتدي ملابس مدنية وفق تعريفه بنفسه.

حيث حرصت على الإشارة إلى أن المكان مزود بأسرة وأماكن للجلسات والمحاضرات، والوقت مفتوح للسجناء خارج الغرف.

لكن هذه الجولة لم ترق للكثيرين بل أثارت ردود أفعال مختلفة من السعوديين الذين سخروا منها لوصفها السجن بانها منتجع.

ورد عليها المعارض السعودي “سعيد بن ناصر الغامدي”، مذكرا بأنه سبق أن اعتقلته السلطات السعودية، على خلفية آرائه.

وأضاف تعليقا على فيديو “المقرن”: “لك الفال بهذا المكان، ورزقك الله في هذا النعيم عشرات من السنين لتنعمي بمنتجعي بريمان وذهبان”.

وكتب الناشط السعودي عبدالله بن مذحج معلقا على فيديو الاعلامية: “آمين هي وكل من طبل ووصف السجون بالفنادق ذات النجوم”

بينما علق حساب “دبلوماسي قديم” ساخرا:”أسأل الله في هذه الساعة المباركة ان تكوني ضيفة في سجن بريمان لسنوات قولي آمين”