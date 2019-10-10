“شاهد” تركي آل الشيخ يدعو ضباط وجنود الجيش لحضور حفلات الرقص والغناء لرفع كفاءتهم في مواجهة الحوثي

تسبب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في موجة غضب واسعة بين السعوديين عقب ظهوره في مقطع فيديو يدعو فيه منتسبي الخدمة العسكرية لحضور حفلات الرقص والغناء التي تنظمها هيئة الترفيه والاستفادة من العروض الخاصة التي وضعت لأجلهم.
وظهر “آل الشيخ” في المقطع الذي انتشر على تويتر يوجه كلمة لضباط وجنود الجيش السعودي وذوي الشهداء، ويدعوهم لحضور حفلات موسم الرياض بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم لهم.
وطالبهم تركي بالتوجه إلى مركز “فيرجين” لملأ الاستمارات للاستفادة من العرض والمميزات المخصصة لهم.
الدعوة التي فجرت غضب السعوديين مشيرين إلى أن الجنود والضباط في حاجة لأسلحة وتدريب وابتهال إلى الله لمواجهة الحوثيين الذين نشروا الرعب في المملكة، وليس إلى حفلات الرقص والغناء وما يغضب الله وهو في وضع الجهاد.
وعلق أحد النشطاء معبرا عن غضبه:”العساكر في الحد الجنوبي يريدون تسديد قروض و حماية عائلاتهم من التشرد وليه و ليس الترفيه و الاغاني”
ودون آخر:”ابناء الشهداء( الله يتقبل آباءهم من الشهداء) مايبغون حفلات وموسيقى وأغاني وطقطقه وقلة حياءك يبغون تنزل رواتب آباءهم كامله ولاتشيلون البدلات وأما الحفلات والأغاني خلها لك ولأشكالك”
وكتب ثالث مستنكرا:”فعلاً شيء غير طبيعي بلادة وقلت توفيق وسوء توقيت وانحدار بشكل مريب القادم جلل”
وتشهد السعودية حاليا تصعيد عسكري غير مسبوق عليها من قبل جماعة الحثويين اليمنية، التي تسببت في خسائر فادحة للسعودية كان آخرها باستهداف مقر أرامكو ومعامل التكرير التابعة لها في بقيق.