“شاهد” تركي آل الشيخ يدعو ضباط وجنود الجيش لحضور حفلات الرقص والغناء لرفع كفاءتهم في مواجهة الحوثي

تسبب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في موجة غضب واسعة بين السعوديين عقب ظهوره في مقطع فيديو يدعو فيه منتسبي الخدمة العسكرية لحضور حفلات الرقص والغناء التي تنظمها هيئة الترفيه والاستفادة من العروض الخاصة التي وضعت لأجلهم.

وظهر “آل الشيخ” في المقطع الذي انتشر على تويتر يوجه كلمة لضباط وجنود الجيش السعودي وذوي الشهداء، ويدعوهم لحضور حفلات موسم الرياض بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم لهم.

يا مستشار #تركي_آل_الشيخ يكفي استهبال واستخفاف بكل فئات المجتمع..!



جنودنا البواسل ليسو من أهل الرقص والهز ولا يحتاجون عروضك.

هم يحتاجون أن توقفوا مهزلة #هيئة_الترفيه حتى لا يتأخر النصر بسبب المعاصي والمخالفات التي تعكفون عليها ليلا ونهارا. pic.twitter.com/f9Cr4oe7Jc — التفريط (@TAFRIT_KSA) October 9, 2019

وطالبهم تركي بالتوجه إلى مركز “فيرجين” لملأ الاستمارات للاستفادة من العرض والمميزات المخصصة لهم.

الدعوة التي فجرت غضب السعوديين مشيرين إلى أن الجنود والضباط في حاجة لأسلحة وتدريب وابتهال إلى الله لمواجهة الحوثيين الذين نشروا الرعب في المملكة، وليس إلى حفلات الرقص والغناء وما يغضب الله وهو في وضع الجهاد.

تريدهم يتركون موطن العزه والكرامه للاستمتاع بعروضك كلما وسعت ترفيهك بالمعاصي ضاقت عليهم طرق النصر،،!! — البدر (@bdfhfd45) October 9, 2019

وعلق أحد النشطاء معبرا عن غضبه:”العساكر في الحد الجنوبي يريدون تسديد قروض و حماية عائلاتهم من التشرد وليه و ليس الترفيه و الاغاني”

العساكر في الحد الجنوبي يريدون تسديد قروض و حماية عائلاتهم من التشرد وليه و ليس الترفيه و الاغاني — Faisal (@Faisal19561110) October 9, 2019

ودون آخر:”ابناء الشهداء( الله يتقبل آباءهم من الشهداء) مايبغون حفلات وموسيقى وأغاني وطقطقه وقلة حياءك يبغون تنزل رواتب آباءهم كامله ولاتشيلون البدلات وأما الحفلات والأغاني خلها لك ولأشكالك”

ابناء الشهداء( الله يتقبل آباءهم من الشهداء) مايبغون حفلات وموسيقى وأغاني وطقطقه وقلة حياءك يبغون تنزل رواتب آباءهم كامله ولاتشيلون البدلات وأما الحفلات والأغاني خلها لك ولأشكالك — 💛💙💛عالمي 1407💛💙💛 (@ksak4372) October 10, 2019

وكتب ثالث مستنكرا:”فعلاً شيء غير طبيعي بلادة وقلت توفيق وسوء توقيت وانحدار بشكل مريب القادم جلل”

فعلاً شيء غير طبيعي بلادة وقلت توفيق وسوء توقيت وانحدار بشكل مريب القادم جلل — شهابٌ ثاقب (@Anwaro12345) October 9, 2019

وتشهد السعودية حاليا تصعيد عسكري غير مسبوق عليها من قبل جماعة الحثويين اليمنية، التي تسببت في خسائر فادحة للسعودية كان آخرها باستهداف مقر أرامكو ومعامل التكرير التابعة لها في بقيق.