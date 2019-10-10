“صدق أو لا تصدق” .. الجامعة العربية التي سمحت بالتدخل الروسي والإيراني في سوريا استيقظت على العملية التركية!

أعلنت جامعة الدول العربية، التي يرأسها أحمد أبو الغيط، عقدها اجتماعاً طارئاً، السبت المقبل، مستوى وزراء الخارجية لبحث ما أسمته (العدوان التركي) على الأراضي السورية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إنه “تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت المقبل، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية”.

وأكد أن العملية العسكرية التركية تمثل “اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي”.

وأضاف أن الاجتماع جاء بالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الحالية.

وفجر الاعلان المصري موجة سخرية واسعة، من قرار جامعة الدول العربية التي صمتت طوال السنوات الماضية على التدخل الروسي والايراني والامريكي والاسرائيلي في سوريا، واستيقظت فجأة على العملية التركية شرق الفرات.

صدق أو لا تصدق .. الجامعة العربية التي سمحت لسنوات بالتدخل الروسي والإيراني والأمريكي والاسرائيلي .. وصمتت عن المجازر اليومية والأسلحة الكيميائية والقصف العشوائي .. اليوم استيقظت على العملية التركية ! — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) October 9, 2019

هل سمعتم يوما إدانة من #الجامعة_العربية للتدخل الأمريكي أو الروسي أو الإيراني أو الإسرائيلي في #سوريا ؟

فلماذا لم تصْح النخوة العربية إلا بعد التدخل التركي الذي يريد إنشاء منطقة آمنه تمكن السوريين من العودة إلى ديارهم ؟ — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) October 9, 2019

وكان وزير وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد هاجم السعودية بشدة، منتقداً إدانة الرياض للعملية العسكرية التركية شمالي سوريا، متهما إياها بقتل الكثيرين في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن تشاووش أوغلو تساؤلا موجها للسعودية مفاده بأي وجه تعارضون عملية “نبع السلام”، فيما أنتم “قتلتم الكثير من الناس في اليمن تركتم أشخاصا جياعا”.

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وشدد رئيس الدبلوماسية التركية في تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى الجزائر على أن عملية بلاده في شمال سوريا المسماة “نبع السلام” تهدف إلى “تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا”.