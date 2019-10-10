بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة.. “شاهد” البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

في مشهد صادم فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين، ظهرت مراسلة صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “آشلي ستيوارت” بملابس البحر على شواطئ السعودية خلال الاحتفاء بعطلتها أثناء رحلة ترفيهية لها بإحدى الجزر السعودية بالبحر الأحمر.

ونشرت صورا ومقاطع فيديو مرفقة بالتعبير عن سعادتها البالغة بالتجربة، عبر حسابها الموثق على “تويتر”، حيث ظهرت وصديقة لها في مقطع الفيديو بلباس البحر “المايوه”، قائلة: “العربية السعودية.. أهلا بالعالم”.

The waters of the Red Sea here are full of diverse marine life, and maybe the most thriving, untouched and vibrant coral reef there is left on the planet. The diving here has been touted as some of the best in the world#أهلا_بالعالم #WelcomeToArabia pic.twitter.com/qpR5VDyUMS — Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) October 7, 2019

وأضافت: “هذه ليست جزر المالديف، أو منطقة البحر الكاريبي أو تاهيتي. هذه واحدة من 1100 جزيرة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية”.

مايوهات وعري على شواطئ إحدى جزر الساحل #السعودي !



ماذا تتوقع أن تكون الخطوة القادمة في المملكة

على يد #بن_سلمان pic.twitter.com/vOKqooXWQv — The Lens – العدسة (@TheLensPost) October 10, 2019

وتابعت أن مياه البحر الأحمر قبالة ساحل السعودية الغربي مليئة بالحياة البحرية المتنوعة، خاصة الشعاب المرجانية التي لم يمسها أحد، مشيرة إلى أن الغوص بهذه المنطقة يوصف بأنه الأفضل في العالم.

وجاءت رحلة “ستيورات” بالسواحل الغربية للسعودية بعد قرار سلطات المملكة، الشهر الماضي، ببدء اعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم.

ويشمل القرار السعودي الجديد، 38 دولة من أوروبا، و7 دول من آسيا، ودولتان من أمريكا الشمالية.

ووفقا لما أعلنته سلطات المملكة، فإن رسوم التأشيرة تصل إلى 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية إلى 440 ريالاً.

وتمكن التأشيرة السياحية مواطني تلك الدول من الحصول على الفيزا خلال 5 دقائق وإلكترونيا، فيما تتيح لحاملها الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق، أداء العمرة من خلال هذه التأشيرة.

يشار إلى أن السعودية تشهد تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017؛ الذي سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.