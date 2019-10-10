“شاهد” ابن أخت شوقي الماجري يكشف اللحظات الأخيرة في حياة خاله: ملك الموت أدركه على باب المستشفى

تصدر وسم “#شوقي_الماجري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، عقب الوفاة المفاجئة للمخرج التونسي الشهير فجر اليوم، إثر ذبحة صدرية في العاصمة المصرية القاهرة.

وارتدت منصّات مواقع التواصل الاجتماعي ثوب الحداد على المخرج الذي أثرى الساحة الدرامية العربية بأعماله، فيما أخرج عملاً سينمائياً وحيداً وهو “مملكة النحل”.

وأوضح محمد ابن شقيقة المخرج الراحل شوقي الماجري، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “صباح الناس صباح اليوم”، أنّ الماجري الذي كان مقيماً في القاهرة أصابته وعكة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث أصيب بذبحة في مدخل المستشفى فارق على إثرها الحياة.

وأضاف أنّ صبا مبارك طليقة المخرج التونسي، هي مَن أعلمت العائلة بالخبر، مشيراً إلى أن عمّار، ابن الفقيد، يعيش مع والدته صبا في الأردن.

المخرج التونسي شوقي الماجري في ذمة الله قبل وصولو لمستشفى القاهرة تعرض لجلطة .. طليقة المخرج التونسي شوقي الماجري صبا مبارك تعلم عايلتو في تونس بوفاتو#SbehEnnes Posted by Sbeh Ennes By Mosaïque FM on Thursday, 10 October 2019

ووجّه محمد نداء إلى السفارة التونسية في مصر، وإلى وزير الثقافة، لتسريع إجراءات نقل جثمان شقيقه المقيم في القاهرة.

كما توجّه بنداء إلى الفنانة لطيفة قائلاً: ”نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة… نرجو أن تتدخلي لدى السلطات في مصر لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقّل حالياً إلى مصر”.