“هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله”.. “شاهد” وزير الخارجية التركي يظهر بالزي العسكري قبيل عملية شرق الفرات

نشر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، صورة له بالزي العسكري، في رسالة دعم لجيش بلاده الذي أطلقت عملية عسكرية شمال سوريا.

وأرفق الوزير جاويش أوغلو منشوره بتعليق كتب فيه بيتاً شعرياً للشاعر التركي الشهير نامق كمال، من قصيدة «أغنية الوطن»، والتي تقول: «هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير.. فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء».

ونالت الصورة إعجاب الملايين من قِبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت تركيا، الاربعاء عملية عسكرية شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، حيث أعلن مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا «بعد قليل»، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.

وقال ألتون على تويتر، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا «لمنعهم من تعطيل» مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

فيما أكد ألتون أن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي العصابات المسلحة.