“شاهد” هكذا تفاعل طالب عُماني مع فاجعة طفلة “حافلة الروضة”.. جاء باختراع عبقري سيقضي على المشكلة نهائيا

تداول ناشطون بتويتر في سلطنة عُمان مقطعا مصورا لطالب عُماني تمكن من ابتكار طريقة حديثة، ستقضي نهائيا على مشكلة نسيان الطلبة في الباص المدرسي، وذلك عقب الفاجعة الأخيرة ووفاة الطفلة غلا الكيومي التي نُسيت في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

ويظهر المقطع المتداول الطالب مهند النعماني من مدرسة السلطان الخاصة، وهو يشرح على مجسم لباص مدرسي اخترعه كيفية عمل الآلية الجديدة التي ابتكرها.

طالب عماني يبتكر طريقة لحل مشكلة نسيان الطلبة في الباص



الطالب مهند النعماني من مدرسة السلطان الخاصة يبتكر طريقة جميلة لحل مشكلة نسيان الطلبة في الحافلة المدرسية. pic.twitter.com/VCAvkuDbNr — عُمان الحدث (@oman_event) October 9, 2019

ويتضح من المجسم أنه عبر خاصية إلكترونية تضيء أمام السائق لمبة خضراء إذا كان الكرسي خالي بينما تتحول اللمبة للون الأحمر إذا جلس الطالب على الكرسي.

كما كشف “النعماني” في ابتكاره عن خاصية تتيح اتصال الباص بصاحبه عقب كبس الزر المخصص لذلك من قبل أحد الطلبة ليبلغه بوجود مشكلة في حالة كان بعيدا عنه.

يشار إلى أنه في أواخر سبتمبر الماضي أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة الطفلة غلا الكيومي التي نُسيت الأسبوع الماضي في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

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وكانت الطفلة “الكيومي” دخلت في غيبوبة إثر نسيانها في الحافلة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق، وتم وضعها في العناية المركزة مباشرة، إلى أن أعلن عن وفاتها.

وعبّر مغرّدون عُمانيون عن حزنهم لوفاة الطفلة “الكيومي” إثر الحادث المؤسف، وطالبوا بمحاسبة المقصرين نظراً لتكرار هذه الحوادث.