من “مالك” إلى “ملك”.. “شاهد” ناشط مصري يجري عملية ويتحول إلى أنثى “كاملة” بعد خروجه من السجن

في إعلان فجر موجة جدل غير مسبوقة بمصر، كشفت ملك الكاشف أشهر متحولة جنسية في مصر أنها أجرت عملية تحولت بها من رجل إلى أنثى، مصرحة عبر «فيس بوك» بأنها «أجرت عملية التحول الجنسي بالكامل من جسد رجل إلى أنثى».

وأعلنت ملك الكاشف إجراء آخر عملية من سلسلة عمليات طويلة يطالها التحول الكامل من جسد إلى آخر قائلة: “النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي والنهارده جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد”.

النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع , من دقايق قليله خرجت من اوضة العمليات بعد ما عملت اخر عملية من سلسلة عمليات… Posted by Malak Elkashif on Tuesday, 8 October 2019

وأردفت الكاشف: “أنا النهارده حطمت قوالب الذكورية الاجتماعية اللي كانت تحاربني طول الوقت وتفضل تقولي، ازاي راجل يتخلى عن رجولته و يقبل يكون ست ده حتى الراجل ميعيبوش إلا جيبه، إنما الست مقيدة بالعادات و التقاليد”.

وظهرت الكاشف بعدما تم القبض عليها العام الماضي، وأثارت قضيتها الرأي العام في مصر بعد اكتشاف أنها متحولة جنسيا، ومن ثم تم القبض عليها مرة أخرى العام الجاري في القضية المعروفة بـ”1مارس” بسبب تأييدها دعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.