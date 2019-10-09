لن تصدّقوا ما حدث مع عروس عربيّة لم يمضِ على زواجها إلا ٤٢ يوماً فقط.. الأهالي صُعقوا مما فعلته!

كشفت المباحث المصرية لغز عثور طفلة أثناء لهوها أعلى منزل مهجور بقرية “الأحمدية” التابعة لمركز “شربين” بمحافظة الدقهلية على جثة طفل حديث الولادة.

وجرى نقل الرضيع للمستشفى، وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء الواقعة عروس حديثة بالقرية لم يمض على زواجها ٤٢ يوما إلا انها كانت قد حملت به سفاحاً قبل الزواج، وعندما أنجبته قررت التخلص منه بإلقائه أعلى المنزل المهجور .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.