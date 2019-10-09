فضيحة لمنتخب تونس ترصدها الكاميرات.. اللاعبون سرقوا الأحذية ولاذوا بالفرار!

كشفت قناة تلفزيونية استرالية، فضيحة تورط بها بعض لاعبي منتخب تونس في رياضة “الميني فوت”، عبر تقرير نشرته احتوى على مقطع فيديو أظهر بعض لاعبي المنتخب التونسي وهم يسرقون أحذية رياضية بأحد الأسواق الكبيرة في أستراليا، بعد انتهاء تدريباتهم مع “نسور قرطاج” على هامش مشاركته ببطولة “كأس العالم لـ”الميني فوت”.

وبحسب موقع “موازييك إف أم” التونسي نشرت قناة “7 نيوز” الأسترالية تقريرا مصورا أكدت من خلاله تعمد عدد من لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المصغرة سرقة أحذية رياضية من مركز تجاري في أستراليا حيث يتواجد ممثلو تونس حاليا للمشاركة في مونديال الميني فوت.

وأظهرت كاميرا المراقبة داخل المتجر قيام عدد من اللاعبين بتغيير أحذيتهم بأخرى جديدة باهظة الثمن، “غير مكترثين بما لذلك من تأثير على صورة تونس بين دول العالم” على حد قول المحطة التونسية.

Tunisian soccer team accused of shoplifting at Jim Kidd sports store https://t.co/xdnKlYwj1M #News — 15 Minute News (@15MinuteNews) October 8, 2019

وأكد صاحب المحل للقناة الاسترالية أن أشخاصا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة قاموا بسرقة 9 أحذية بقيمة 2500 دينار (نحو 1000 دولار أمريكي).

وأشار إلى أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد إعلام الشرطة المحلية.

وخلال الساعتين التاليتين – أثناء انتظار الشرطة قال إنهم بدأوا ببطء في تسليم الأحذية – عدا زوج واحد. ولم توجه الشرطة أي تهم، مدعيا أن هناك سوء فهم. لكن الفيديو الذي حصلت عليه Seven News يُظهر الرجال وهم يحشوون أحذية جديدة في حقائبهم.