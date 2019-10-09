“شاهد” فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً

تداول ناشطون، مقطع فيديو لفتاة عارية تسير في شوارع احدى الدول العربية كما هو واضح في الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً حول مكانه، حيث قيل أنه في مدينة الخبر السعودية.

وحسب الفيديو الذي تابعته “وطن” ولم يتسن لها التأكد من صحته، فإن الفتاه ظهرت وهي تسير عارية تماماً في الشارع، الامر الذي موجة غضب واسعة، خاصة أنها ظهرت وكأنها سكرانة نتيجة تصرفها غير اللائق.

وقال ناشر الفيديو ناصر بن راشد القطري، إن الفيديو من مدينة خبر “المنطقة الشرقية”، في السعودية، منتقداً تصرف الرياض مضيفاً : ( العري في شوارع #بلاد_الحرمين و في نفس الوقت تشن هذه البلاد الحرب على #اليمن وتحاصر #قطر وتمنع أهلها من #الحج وتدعم تفتيت #سوريا بدعمها ل #قسد ، هذه هي #السعودية في عهد #مبس).

وأثار الفيديو موجة سخط واسعة بين المغردين الذين غردوا مشككين فيه.. حيث جاءت التعليقات على النحو التالي

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — الجبري (@jaybm12) October 9, 2019

لاحوله ولاقوة إلا بالله الانتقام من الله قادم لا محاله — عبد الوهاب ناهض (@Wy3jY) October 9, 2019

شوف ولافى احد وقف لها وخلها بالسياره لين تجي الشرطه او سترها — باسم الحميري (@baseem88888) October 9, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل — معاذ الربيعي (@mooaatth_QR) October 9, 2019

وكانت فتاة كويتية فجرت موجة غضب واسعة، مؤخراً بعد ظهورها في فيديو وهي تقوم بخلع ملابسها أمام أبراج الكويت.

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وأثار تصرّف الفتاة استياء رواد مواقع التواصل، وطالبوا بفتح تحقيقٍ في قيام الفتاة باستعراض مفاتنها بشكل مثير، في مشهد فاضح لا يليق برمزية المكان الذي يمثل دولة الكويت وشعبها.