فتاة سعودية
فتاة سعودية
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“شاهد” فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون، مقطع فيديو لفتاة عارية تسير في شوارع احدى الدول العربية كما هو واضح في الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً حول مكانه، حيث قيل أنه في مدينة .

وحسب الفيديو الذي تابعته “” ولم يتسن لها التأكد من صحته، فإن الفتاه ظهرت وهي تسير عارية تماماً في الشارع، الامر الذي موجة غضب واسعة، خاصة أنها ظهرت وكأنها سكرانة نتيجة تصرفها غير اللائق.

وقال ناشر الفيديو ناصر بن راشد القطري، إن الفيديو من مدينة خبر “المنطقة الشرقية”، في السعودية، منتقداً تصرف مضيفاً : ( العري في شوارع #بلاد_الحرمين و في نفس الوقت تشن هذه البلاد الحرب على #اليمن  وتحاصر #قطر وتمنع أهلها من #الحج وتدعم تفتيت # بدعمها ل #قسد ، هذه هي #السعودية في عهد #مبس).

وأثار الفيديو موجة سخط واسعة بين المغردين الذين غردوا مشككين فيه.. حيث جاءت التعليقات على النحو التالي

وكانت كويتية فجرت موجة غضب واسعة، مؤخراً بعد ظهورها في فيديو وهي تقوم بخلع ملابسها أمام أبراج .

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وأثار تصرّف الفتاة استياء رواد مواقع التواصل، وطالبوا بفتح تحقيقٍ في قيام الفتاة باستعراض مفاتنها بشكل مثير، في مشهد فاضح لا يليق برمزية المكان الذي يمثل دولة الكويت وشعبها.

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