“شاهد” التطور السعودي من الذباب الإلكتروني إلى “أبو بريص” وسخرية واسعة من قناة “الإخبارية” السعودية

وُضعت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية في موقف محرج، بسبب ظهور مفاجئ لزاحف الوزغ أو أبوبريص على شاشتها أثناء استضافة أحد المحللين ما عرضها لسخرية واسعة.

وبينما كانت القناة السعودية تستضيف أحد المحللين من خارج الاستوديو عبر تقنية الفيديو، ظهر “أبوبريص” يسير على الشاشة بشكل مفاجئ ما وضع القناة في موقف محرج على الهواء مباشرة.

بل🤦‍♂️

بل🤦‍♂️🤦‍♂️

بل 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

بل 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

بريعصي في شاشة القناه السعوديه

لا..ويبون ينافسون قناة الجزيره 😂😂😂 pic.twitter.com/bJm1yy9hKU — بوغانم (@hassanalishaq73) October 9, 2019

وعلق أحد النشطاء ساخرا:”كل قناة وبيئتها.. قبلها واحد نعومي مر من ورى المذيعة واليوم بريعصي من ورا المحلل باقي قناة ام النخل”

بوغانم كل قناة وبيئتها..

قبلها واحد نعومي مر من ورى المذيعة🇦🇪

واليوم بريعصي من ورا المحلل🇸🇦

باقي قناة ام النخل 🇧🇭👉😁😂 — 💫بوعبدالله (@JamalAlmaadeed) October 9, 2019

وتساءل آخر عن ردة فعل المحلل لو كان نظر ورأى أبوبريص خلفه.

لو عرف المحلل انه خلفه كيف تكون ردة فعله — Samr(alssaidi5)حساب-بديل (@alssaidi5_) October 9, 2019

ودون ثالث مهاجما الإعلام السعودي الذي يطبل لـ ابن سلمان ليل نهار:”مكان منبع النفايات والزباله والوصاخة، شي طبيعي تشوف مناظر زي كذا.”