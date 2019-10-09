“شاهد” التطور السعودي من الذباب الإلكتروني إلى “أبو بريص” وسخرية واسعة من قناة “الإخبارية” السعودية

وُضعت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية في موقف محرج، بسبب ظهور مفاجئ لزاحف الوزغ أو أبوبريص على شاشتها أثناء استضافة أحد المحللين ما عرضها لسخرية واسعة.
وبينما كانت القناة السعودية تستضيف أحد المحللين من خارج الاستوديو عبر تقنية الفيديو، ظهر “أبوبريص” يسير على الشاشة بشكل مفاجئ ما وضع القناة في موقف محرج على الهواء مباشرة.
وعلق أحد النشطاء ساخرا:”كل قناة وبيئتها.. قبلها واحد نعومي مر من ورى المذيعة واليوم بريعصي من ورا المحلل باقي قناة ام النخل”
وتساءل آخر عن ردة فعل المحلل لو كان نظر ورأى أبوبريص خلفه.
ودون ثالث مهاجما الإعلام السعودي الذي يطبل لـ ابن سلمان ليل نهار:”مكان منبع النفايات والزباله والوصاخة، شي طبيعي تشوف مناظر زي كذا.”