عبدالله الشريف “ضرب فأوجع” النظام بتسريباته فقرروا الإنتقام من والده وجيرانه .. هذا ما فعلوه معهم

يبدو أن التسريبات المتعلقة بقصور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي التي كشفها الإعلامي المصري عبدالله الشريف مؤخراً أوجعت النظام كثيراً، فقرر الإنتقام منه.

وكشف “الشريف” عن أنّ أجهزة النظام المصري قامت اليوم الثلاثاء بتصوير والده وعدد من أهالي منطقته وانتزاع تصريحات منهم تحت التهديد.

الآن في هذه اللحظة يتم تصوير والدي وغيره من أهل منطقتي وانتزاع التصريحات منهم تحت التهديد. — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) October 8, 2019

وكان “الشريف” نشر مؤخراً في عدّة حلقات بثّها على “يوتيوب” تسريبات أظهرت صوراً حيّة لقصور السيسي في العلمين ومبنى المخابرات الجديد المجاور، وكذلك أنفاق التهريب الموجودة أسفل القصر.

وانتشرت التسريبات التي كشفها عبدالله الشريف على نطاقٍ واسعٍ، ما دفع بالآلة االإعلامية للنظام الى شنّ حرب لتشويهه ومحاولة التغطية على ما كشفه بنشر تسجيلات مفبركة ضدّه، فنّدها وفضحها الإعلامي المصري المُعارض.

واتهم اعلام السيسي “الشريف” بتجارة المخدرات، ما أثار سخرية الاعلامي المصري.

ومؤخراً، أرسل النظام المصري إنذاراً للسفارة البريطانية لاعتقال عبدالله الشريف، على اعتبار أنه يعيش حالياً في بريطانيا، لكنّ “الشريف” فضح النظام وسخر منه، وأكد أنّه لا يتواجد في بريطانيا.

والاعلامي المصري عبدالله الشريف يقدّم برنامجاً أسبوعياً يبثه عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” يتناول فيها قضايا مصرية حسّاسة وتلقى تفاعلاً كبيراً.