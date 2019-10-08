“شاهد” المذيع الإماراتي الذي “قبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا الأمر

هاجم المذيع الإماراتي، طارق المحياس، الذي ظهر في فيديو وهو بقبل حذاء محمد بن زايد، الشعب السعودي، واصفاً إياه بـ”الحمير”، ممتدحاً رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الذي أتي بالفجور لبلاد الحرمين.
وقال المحياس في فيديو تابعته “وطن”، إن ما يقدمه تركي آل الشيخ في السعودية “رائع” جداً، منتقداً كل الاصوات السعودية المنتقدة لهذا الفسق والانحلال، واصفاً السعوديين بالحمير “غصب عن أنوف” السعوديين.
ووصف المحياس، الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بـ” الامير المجدد”، قائلاً :” كل الاشياء الموجودة الان في السعودية، كان السعوديين يسافرون للاستمتاع بها في دول الجوار وأوروبا.
وكان تركي آل الشيخ قد فجر موجة غضب واسعة على تويتر بعد تصريح جنسي صادم هاجم فيه رافضي الحفلات الغنائية في المملكة، ومنتقدي فعاليات الترفيه.
“آل الشيخ” على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اتهم السعوديين رافضي حفلات “هيئة الترفيه” بالسفر إلى دول معروفة بالملاهي الليلية وترخيص الدعارة؛ واصفًا إياها بـ”اللي بالي بالك”.
وقال رئيس “هيئة الترفيه”: “ذبحونا، ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية”.
يقول #تركي_ال_الشيخ هذه نسبة معارضيه ٢٪ و٩٨٪ يلي يعيش ويرفه عن نفسه معاه بترفيهه ، ووصفنا بالعقدين ، أنت تقصد ٢٪ معاك ، لانه معظم الشعب ليس مع ترفيهك،وبعدين وش اسلوب حاجز بلدان اللي (بالي بالك )هذا اسلوب مستشار على الاقل هم أحترموا قدسية بلاد الحرمين) pic.twitter.com/5ZwEInufCK— 🌹مها أحمد 🌹 (@5ULsGvfSQ22g46T) September 24, 2019