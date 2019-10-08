شاهد الفيديو الذي أثار ضجة في سلطنة عمان والذي بسببه ألقت الشرطة القبضَ على عددٍ من الأشخاص

أعلنت شرطة عمان السلطانية أنّها قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص.

وكان مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين في أحد محطات تعبئة الوقود.

وفي تعليقه على الحادثة قال الاعلامي العماني المعروف عادل الكاسبي في تغريدة: “إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن”.

إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن. — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) October 7, 2019

وتفاعل عدد كبير من المغرّدين العُمانيين مع الواقعةن مشيرين إلى أنّ المُعتدي على الضحية عددهم 5 أشخاص.

5 ضاربين شخص واحد كلهم عمانين

الي مضروب حالته حرجه

شكلهم بيدقوه الدال 5سنوات وان شاء الله يطبق لهم أقوى العقوبات — king🇴🇲 (@9solgFwxdU9vAhF) October 7, 2019

https://twitter.com/DXWNoGGiwzcBuGv/status/1181261546015612933

شفت الفيديو خمسة لواحد . هذا ضعف من الخمسة .

بس المفترض اللي ملتمين يحاجزوا ما يوقفوا يشوفوا.

تراها ما مسرحية. — Aziz Al-Amri (@AzizAlAmri4) October 8, 2019

الخبر أكيد للأسف الشديد والشخص المصاب أعرفة معرفة شخصية سبق وأن كُنّا زملاء عمل

الله يشفية ويعافية — بن ثني الهنائي🇴🇲 (@AlamdhHotma) October 7, 2019