شاهد الفيديو الذي أثار ضجة في سلطنة عمان والذي بسببه ألقت الشرطة القبضَ على عددٍ من الأشخاص

أعلنت شرطة عمان السلطانية أنّها قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص.
وكان مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين في أحد محطات تعبئة الوقود.
وفي تعليقه على الحادثة قال الاعلامي العماني المعروف عادل الكاسبي في تغريدة: “إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن”.
إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن.— عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) October 7, 2019
وتفاعل عدد كبير من المغرّدين العُمانيين مع الواقعةن مشيرين إلى أنّ المُعتدي على الضحية عددهم 5 أشخاص.
5 ضاربين شخص واحد كلهم عمانين— king🇴🇲 (@9solgFwxdU9vAhF) October 7, 2019
الي مضروب حالته حرجه
شكلهم بيدقوه الدال 5سنوات وان شاء الله يطبق لهم أقوى العقوبات
https://twitter.com/DXWNoGGiwzcBuGv/status/1181261546015612933
شفت الفيديو خمسة لواحد . هذا ضعف من الخمسة .— Aziz Al-Amri (@AzizAlAmri4) October 8, 2019
بس المفترض اللي ملتمين يحاجزوا ما يوقفوا يشوفوا.
تراها ما مسرحية.
الخبر أكيد للأسف الشديد والشخص المصاب أعرفة معرفة شخصية سبق وأن كُنّا زملاء عمل— بن ثني الهنائي🇴🇲 (@AlamdhHotma) October 7, 2019
الله يشفية ويعافية
القانون فوق الجميع سيدي الكريم— 🤲🤲🤲🤲 لندني ✋✋✋✋ (@allsaleh) October 7, 2019