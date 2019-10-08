شرطة عمان السلطانية
شرطة عمان السلطانية
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شاهد الفيديو الذي أثار ضجة في سلطنة عمان والذي بسببه ألقت الشرطة القبضَ على عددٍ من الأشخاص

كتب وطن
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أعلنت أنّها قيادة شرطة محافظة ألقت القبض على عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص.

 

وكان مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين في أحد محطات .

 

وفي تعليقه على الحادثة قال الاعلامي العماني المعروف عادل الكاسبي في تغريدة: “إن صحت رواية إعتداء مجموعة شباب على فرد واحد في أحد محطات تعبئة الوقود لسبب تافه، فتلك هي الهمجية وعدم الرجولة والحماقة في آن”.

وتفاعل عدد كبير من المغرّدين العُمانيين مع الواقعةن مشيرين إلى أنّ المُعتدي على الضحية عددهم 5 أشخاص.

https://twitter.com/DXWNoGGiwzcBuGv/status/1181261546015612933

 

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