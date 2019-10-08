تركي آل الشيخ يفجر غضب السعوديين ويدعوهم لتوفير أموال “اللي بالي بالك” في أوروبا: السعودية أولى

فجر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، موجة غضب واسعة على تويتر بعد تصريح جنسي صادم هاجم فيه رافضي الحفلات الغنائية في المملكة، ومنتقدي فعاليات الترفيه.

“آل الشيخ” على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اتهم السعوديين رافضي حفلات “هيئة الترفيه” بالسفر إلى دول معروفة بالملاهي الليلية وترخيص الدعارة؛ واصفًا إياها بـ”اللي بالي بالك”.

وقال رئيس “هيئة الترفيه”: “ذبحونا، ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية”.

يقول #تركي_ال_الشيخ هذه نسبة معارضيه ٢٪ و٩٨٪ يلي يعيش ويرفه عن نفسه معاه بترفيهه ، ووصفنا بالعقدين ، أنت تقصد ٢٪ معاك ، لانه معظم الشعب ليس مع ترفيهك،وبعدين وش اسلوب حاجز بلدان اللي (بالي بالك )هذا اسلوب مستشار على الاقل هم أحترموا قدسية بلاد الحرمين) pic.twitter.com/5ZwEInufCK — 🌹مها أحمد 🌹 (@5ULsGvfSQ22g46T) September 24, 2019

وأضاف “آل الشيخ: “شغل ٢% الي معقد ولسنه طويل مايمشي، الناس تبي تعيش وتتنفس، ينتقد وتلقاه أول واحد حاجز طيران للبلدان الي بالي بالك! لكن ينمي بلده لا لا جريمة!”.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة أخرى “خلاص بوجود سيدي الأمير محمد السياحة والترفية في بلدنا غير، وصرفك في بلدك وبين أهلك وكل شي زين في العالم يجيك وأنت رافع راسك”.

ومنذ تولي تركي آل الشيخ، منصب رئيس هيئة الترفيه، شهدت السعودية تحولًا كبيرًا، عن طريق إقامة حفلات غنائية ضخمة واستقطاب مطربين، وهو ما أثار حفيظة السعوديين وطالبوا ولي العهد محمد بن سلمان بإلغائها.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.