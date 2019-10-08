النيابة العامة الكويتية تستدعي ناصر الدويلة بعد “تغريدة” لم تعجب عيال زايد عام 2014!

أعرب السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة سابقاً، الدكتور ناصر الدويلة، عن أسفه لتراجع حرية الرأي والتعبير في الكويت، بعد استدعائه من قبل النيابة العامة للتحقيق معه، بسبب شكوى مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تم استدعائي اليوم للمثول امام النيابة العامة بسبب شكوى دولة الامارات العربية ضدي وقد اعتمدت الشكوى على تغريده منسوبه لي في عام ٢٠١٤ “.

تم استدعائي اليوم للمثول امام النيابه العامه بسبب شكوى دولة الامارات العربيه ضدي و قد اعتمدت الشكوى على تغريده منسوبه لي في عام ٢٠١٤ و تم التحقيق معي و افرجت النيابه عني بكفاله ماليه ولا نقول الا ما يرضي ربنا حسبنا الله و نعم الوكيل و ناسف لتراجع الحريه في الكويت الى هذا الحد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وأضاف الدويلة :” تم التحقيق معي وافرجت النيابة عني بكفالة مالية”، متابعاً :” لا نقول الا ما يرضي ربنا حسبنا الله و نعم الوكيل و ناسف لتراجع الحرية في الكويت الى هذا الحد “.

وفي تفاصيل أكثر قال الدويلة إن الدعوى تضمنت شكوى الامارات ضده حول تغريدة “رد” فيها على مغرد إماراتي يهاجم الكويت دائما، مضيفاً :” للأسف شهد ممثل وزارة الخارجية الكويتية ضدي واعتبر اي مساس بالمغرد الإماراتي الذي دأب على السخرية من الكويت وشعبها وحتى رموزها اعتداء على الامارات فتدبروا يا شعب الكويت.!

تضمنت شكوى دولة الامارات ضدي تغريده ارد فيها على مغرد امراتي يهاجم الكويت دائما و للاسف شهد ممثل وزارة الخارجيه الكويتيه ضدي و اعتبر اي مساس بالمغرد الاماراني الذي داب على السخرية من الكويت و شعبها و حتى رموزها اعتداء على الامارات فتدبروا يا شعب الكويت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وزاد الدويلة قائلاً :” تضمنت شكوى دولة الامارات ضدي على تغريدة اترحم فيها على الشيخ زايد وامدح حكمته و مواقفه الوطنية وقد اعتبرت الشكوى هذه التغريدة اساءة للدولة فسبحان الله “.

تضمنت شكوى دولة الامارات ضدي على تغريدة اترحم فيها على الشيخ زايد و امدح حكمته و مواقفه الوطنيه و قد اعتبرت الشكوى هذه التغريده اساءة للدوله فسبحان الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وأوضح كذلك أن الشكوى تضمنت تغريدة ” احتج فيها على حجز قوات العمالقة قافلة مساعدات كويتية للشعب اليمني وطالبت الحكومة الكويتية بالتدخل لدى قوات الحلفاء لتامين وصول المساعدات للشعب اليمني”، مشيراً إلى أن ممثل الخارجية الكويتية اعتبر انتقاد ميليشيات مؤيدة للإمارات اعتداء على الامارات يوجب العقاب “هذه خارجيتنا”.

تضمنت الشكوى تغريدة احتج فيها على حجز قوات العمالقه قافلة مساعدات كويتيه للشعب اليمني و طالبت الحكومه الكويتيه بالتدخل لدى قوات الحلفاء لتامين وصول المساعدات للشعب اليمني و اعتبر ممثل الخارجيه الكويتيه انتقاد ميليشيات مؤيدة للامارات اعتداء على الامارات يوجب العقاب هذي خارجيتنا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وقال إن الشكوى تضمنت تحامل مكشوف على “شخصي”، ولم اكن اتوقع ان تصل الامور الى هذا المستوى في وزارة الخارجية الكويتية- حسب قوله- ويبدو ان القادم ادهى وامر ولا حول ولا قوة الا بالله”.

تضمنت الشكوى تحامل مكشوف على شخصي و لم اكن اتوقع ان تصل الامور الى هذا المستوى في وزارة الخارجيه الكويتيه و يبدو ان القادم ادهى و امر ولا حول ولا قوة الا بالله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وخلص تغريداته قائلاً :” راجعت الحرية في الكويت بشكل مخل وتوسعت الدولة في توجيه الاتهامات المرهقة للناشطين السياسيين واصبحنا نواجه حمله تكميم الافواه ممنهجه ستؤدي ان استمرت الى الإساءة البالغة لسمعة الكويت والى مستوى ممارسة الحرية وحق التعبير وهذا للأسف تقوده وزارات الداخلية والخارجية والاعلام”.

تراجعت الحرية في الكويت بشكل مخل و توسعت الدوله في توجيه الاتهامات المرهقه للناشطين السياسيين و اصبحنا نواجه حمله تكميم الافواه ممنهجه ستؤدي ان استمرت الى الاساءه البالغه لسمعة الكويت و الى مستوى ممارسة الحرية و حق التعبير و هذا للاسف تقوده وزارات الداخليه و الخارجيه و الاعلام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 8, 2019

وكانت السلطات الكويتية أفرجت عن ناصر الدويلة بكفالة مالية في الاول من يوليو الماضي، وذلك بعد يومين من اعتقاله بتهمة الإساءة للسعودية.

وبعد انتشار خبر الإفراج عن ناصر الدويلة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ناصر_الدويلة الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض للإفراج عنه.