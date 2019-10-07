“شاهد” مصرية وسورية.. الفيديو الذي فجر غضب القطريين ودعوة لمعاقبة هاتين المقيمتين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في قطر مقطعا مصورا أثار موجة جدل واسعة وفجر غضب القطريين، لمقيمتين تسخران من المعيشة في قطر وتشكيان بأسلوب ساخر.
ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع مقيمتين إحداهما مصرية تحاور صديقتها الأخرى السورية، وتوجه لها الأسئلة عن رأيها عن الإقامة في قطر والمعيشة بها لتبدأ الرد بتهكم وسخرية وتبادلها زميلتها الحوار على نفس الخط.
وتسبب الفيديو في حالة غضب واستياء كبيرة بين المواطنين القطريين، الذين طالبوا السلطات بالتدخل ومعاقبة السيدتين لما رأوا أنه انتقاص من هيبة الدولة وتصرف غير لائق، مؤكدين أن حرية التعبير يجب أن يكون لها ضوابط.
وعلقت ناشطة مستنكرة:” هم لو شافوا حد قبلهم أساء وتم ترحيله كان ماتمادوا … لكن من أمن العقوبة أساء الأدب”
وكتب آخر معبرا عن رأيه:”اذا مو عاجبها البلد تمشي، محد جابرها تجلس. لكن ما اساءت فالفيديو او شتمت او خلافه، فلا اظن يتوجب العقوبة، مو عاجبها المناخ وقله الفلوس على قولتها، تروح مكان يكرمها اكثر وترتاح فيه اكثر من قطر وهذا اتوقع شبه مستحيل خصوصا للسوريين هالأوقات.”
بينما غرد ثالث واصفا ما حدث بأنه (قلة أدب لا تليق عن بلد استضافهما وفتح أبوابه لهما):”قلة ادب ، لو تحدثت عن الجو او اي شي بطريقة عملية او لبقه لما استوقفت أحداً منا وبنقول عادي !”
وأوضح:”لكن اسلوب التهكم والاستهزاء مرفوض من القطري ومن اي جنسية وان كان المستهزئ بقطر من هالنوعية فما نتشرف بوجودهم ويورونا عرض اكتافهم ولا ماعندهم كرامة!!!”
روحوا لابو منشار ينشركم نشر….المالنيا قمة العنصرية يا معوقتان ….اميركا منعت دخول المصريين والسوريين ….سؤال مصر ماهي صحراء ليش الكذب انت وهي وسوريا كلها دمار يخرب بيتكم من ذباب اليكتروني قذر كم دفع لكم ابو منشار والقرصان الاحمر والخسيسي قليلات ادب فعلا….هاتان الامرأتين مدسوستان من قبل صهاينة العرب ..
ولا تهتموا يا قطريين ظز فيهم…