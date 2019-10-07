“شاهد” مصرية وسورية.. الفيديو الذي فجر غضب القطريين ودعوة لمعاقبة هاتين المقيمتين

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في قطر مقطعا مصورا أثار موجة جدل واسعة وفجر غضب القطريين، لمقيمتين تسخران من المعيشة في قطر وتشكيان بأسلوب ساخر.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع مقيمتين إحداهما مصرية تحاور صديقتها الأخرى السورية، وتوجه لها الأسئلة عن رأيها عن الإقامة في قطر والمعيشة بها لتبدأ الرد بتهكم وسخرية وتبادلها زميلتها الحوار على نفس الخط.

حرية التعبير يجب أن يكون لها ضوابط …

مثل 👇هذا الفيديو يسيء لدولة قطر …

وبما أن أصحابه لا يبالين بنشر ما دار فيه …

أتمنى أن يتحملن عواقب نشر التهكم على الدولة …

هل تؤيد عقاب الإساءة لقطر في هذا الفيديو …

ريتويت نعم … تفضيل لا…

pic.twitter.com/SLnHi6xbuY — نـور العيسـى (@n_aleasa) October 6, 2019

وتسبب الفيديو في حالة غضب واستياء كبيرة بين المواطنين القطريين، الذين طالبوا السلطات بالتدخل ومعاقبة السيدتين لما رأوا أنه انتقاص من هيبة الدولة وتصرف غير لائق، مؤكدين أن حرية التعبير يجب أن يكون لها ضوابط.

وعلقت ناشطة مستنكرة:” هم لو شافوا حد قبلهم أساء وتم ترحيله كان ماتمادوا … لكن من أمن العقوبة أساء الأدب”

هم لو شافوا حد قبلهم أساء وتم ترحيله كان ماتمادوا … لكن من أمن العقوبه أساء الأدب — 🇶🇦 هـدى الخـليـفـي 🇶🇦 (@HKR4ever) October 6, 2019

وكتب آخر معبرا عن رأيه:”اذا مو عاجبها البلد تمشي، محد جابرها تجلس. لكن ما اساءت فالفيديو او شتمت او خلافه، فلا اظن يتوجب العقوبة، مو عاجبها المناخ وقله الفلوس على قولتها، تروح مكان يكرمها اكثر وترتاح فيه اكثر من قطر وهذا اتوقع شبه مستحيل خصوصا للسوريين هالأوقات.”

اذا مو عاجبها البلد تمشي، محد جابرها تجلس. لكن ما اساءت فالفيديو او شتمت او خلافه، فلا اظن يتوجب العقوبة، مو عاجبها المناخ وقله الفلوس على قولتها، تروح مكان يكرمها اكثر وترتاح فيه اكثر من قطر وهذا اتوقع شبه مستحيل خصوصا للسوريين هالأوقات. — Bu 7ssain (@Bu7ssain909) October 7, 2019

بينما غرد ثالث واصفا ما حدث بأنه (قلة أدب لا تليق عن بلد استضافهما وفتح أبوابه لهما):”قلة ادب ، لو تحدثت عن الجو او اي شي بطريقة عملية او لبقه لما استوقفت أحداً منا وبنقول عادي !”

قلة ادب ، لو تحدثت عن الجو او اي شي بطريقة عملية او لبقه لما استوقفت أحداً منا وبنقول عادي !

لكن اسلوب التهكم والاستهزاء مرفوض من القطري ومن اي جنسية

وان كان المستهزئ بقطر من هالنوعية فما نتشرف بوجودهم ويورونا عرض اكتافهم ولا ماعندهم كرامة!!! — 🔱شـمــ( العز )ــوخ🔱 (@SHMOOKQTR) October 6, 2019

وأوضح:”لكن اسلوب التهكم والاستهزاء مرفوض من القطري ومن اي جنسية وان كان المستهزئ بقطر من هالنوعية فما نتشرف بوجودهم ويورونا عرض اكتافهم ولا ماعندهم كرامة!!!”