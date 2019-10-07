“شاهد” محمد علي يكشف الخطة “الجهنمية” التي فكر بها السيسي لمواجهة أزمة سد النهضة وفشل!

كشف الفنان والمقاول المصري، محمد علي، تفاصيل جديدة تتعلق بخطة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمواجهة أزمة سد النهضة في ظل تشبث أديس أبابا بموقفها الرافض لتسوية مرضية لمصر في هذا الملف

وفي فيديو جديد، نشره محمد علي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من اللواء أشرف حامد مدير الشركة الوطنية ومن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من أجل مناقشة سبل مواجهة أزمة نقص المياه في مصر.

وقال الفنان المصري إن اللواء أشرف حامد واللواء كامل الوزير طالباه بالبدء في حفر آبار مياه لمواجهة نقص حصة مصر من المياه بسبب سد النهضة.

وأشار إلى أنه بعد دراسة الجدوى اكتشفت الهيئة الهندسية أن تكلفة حفر الآبار وشراء «ترمبات» الحفر من الخارج، سوف تكلف الدولة مبالغ باهظة، فما كان من الهيئة الهندسية للجيش إلا أن غيرت الخطة وقررت البدء في مشروع تحلية مياه البحار.



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال أنه تابع الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي.

السيسي يعلن فشل مفاوضات سد النهضة

حيث أشار الرئيس المصري في أول تعليق رسمي بخصوص الأزمة إلى أن اجتماع وزراء الري لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا

كانت قالت القاهرة، السبت، 5 أكتوبر/تشرين الأول إن مفاوضات سد النهضة، وصلت إلى «طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي»، مطالبة بوسيط دولي.

القاهرة تطالب بوسيط دولي بمفاوضات سد النهضة

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، عن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن «مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الإطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا بشأن تلك الاتهامات، غير أن الأخيرة تنفي مراراً تلك الاتهامات وتؤكد دعمها لحقوق مصر المائية.

وأوضح المتحدث أن «إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها، مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل».

وأضاف «خلا (المقترح الإثيوبي) من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل».

واتهمت مصر إثيوبيا بالاستمرار في وضع عراقيل أمام المفاوضات

وقد اتهم المسؤول المصري، إثيوبيا بـ«الاستمرار في وضع العراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ».

وقال إن بلاده «طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث».

وعقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعات استمرت يومين في الخرطوم اختتمت السبت لبحث ملف السد.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، في تصريحات صحفية إن الاجتماعات الأخيرة «حققت من وجهة نظرنا نجاحات كبيرة في القضايا الفنية، وهناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدنى للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية بياناً مؤخراً عن وزير المياه والري والطاقة، سلشي بقل، أكد خلاله أن بلاده بصدد إعداد اقتراح نقيض لما قدمته مصر حول سد النهضة بما أن القاهرة لم تغير اقتراحاتها القديمة.

وأوضح أن مقترح مصر ينص على «ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان (جنوبي مصر) عند 165 متراً فوق سطح الأرض، على أن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه إليها».