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“شاهد” عارضة أزياء شهيرة تُحفز لاعبي فريقها المفضل بخلع ملابسها وتعدهم بالتعري تماما في حالة الفوز

كتب وطن
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أثارت شهيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل، عقب نشرها صورة مثيرة وتعهدها بخلع ملابسها بالكلية والتعري تماما في حال فاز فريقها المفضل بالدوري الإنجليزي.

عارضة الأزياء البرازيلية، ، ودعت بالتعري بشكل كامل في حال حقق لاعبو تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة Daily Star الإنجليزية عن لوبيز قولها: “أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل تشيلسي، وفي حال فاز بلقب الدوري سأخلع ملابسي بشكل كامل”.

وتعيش لوبيز في المملكة المتحدة منذ 6 سنوات، وتعرف عن نفسها بأنها من عشاق النادي اللندني، وتحرص على حضور مباريات “البلوز” على الدوام.

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