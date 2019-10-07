عقب رد السيسي على محمد علي.. “شاهد” ظهور جديد مفاجئ لـ “حسني مبارك” يشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بظهور جديد للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك تزامنا مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر.

الظهور الجديد والمفاجئ جاء عبر صورة حديثة للمخلوع مبارك نشرها عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق على حسابه الرسمي بانستجرام.

وجاءت الصورة عقب خطاب السيسي أمس، الأحد، الذي كان واضحا فيه تجاهله للحرب وذكرى أكتوبر حيث انشغل بالرد على المقاول والفنان المصري محمد علي والتلميح لفيديوهاته مجددا.

السيسي اعتبر في كلمته أن مصر تتعرض لما سمَّاها بـ «المؤامرات الخارجية»، وقال إنه «خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولاً لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة».

واعتبر ملمحا لفيديوهات محمد علي أن «هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية».

وحكم مبارك مصر لمدة 29 عاما حتى تمت الإطاحة به في 25 يناير 2011 عبر ثورة شعبية جاءت بالإخوان على رأس السلطة، حتى تم الانقلاب عليهم بعد عام واحد من قبل رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي والذي كان حينها وزيرا للدفاع.

واليوم تشهد مصر حركة احتجاجات واسعة وغير مسبوقة ضد نظام عبدالفتاح السيسي، خاصة عقب الظهور المفاجئ والمثير لرجل الأعمال والفنان محمد علي الذي فضح فساد المؤسسة العسكرية والسيسي.