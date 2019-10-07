“شاهد” راشد الغنوشي سجد شكراً لله فرحاً بتقدم النهضة في الانتخابات التشريعية وهذا ما قاله عن خطط حزبه

أظهر مقطع فيديو، أول رد فعل لراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي، بعدما كشف استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة الإسلامي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول.

راشد الغنوشي يسجد شكراً لله

وبحسب الفيديو المنشور، فقد أظهر راشد الغنوشي وهو يطلب من أعضاء حزبه السجود شكراً لله، على النتيجة التي تحققت في الانتخابات النيابية.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سيجما كونساي) وأذاعه التلفزيون الرسمي، حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6%.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية كانت في حدود 41.32% داخل تونس و16.4% خارجها.



وبعد استطلاعات الرأي قال الغنوشي رئيس حركة النهضة، إنهم ماضون في دعم حكومة الشاهد حتى يستطيعوا تشكيل حكومة شراكة تتكون من كفاءات، وهم منفتحون على الجميع.

وقال في مؤتمر صحفي، ليلة الأحد إن منافسي النهضة كانوا أقوياء وإن النصر لم يكن سهلاً.

وأشار إلى أن النهضة حققت انتصاراً لا غبار عليه ومن المكابرة إنكار فوزها في الانتخابات التشريعية.