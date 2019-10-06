موقع ممول سعوديا يروج لانسحاب فرنسا من مونديال قطر 2022 وإعلامية سعودية جاءت بالخبر اليقين

في حلقة جديدة ضمن المسلسل السعودي المستمر لتشويه قطر وشيطنتها، حاول موقع إلكتروني تموله المملكة نشر شائعة جديدة عن تهم الفساد المزعومة ضد قطر والترويج لانسحاب فرنسا من مونديال 2022 استنادا لآراء شخصية من مواطنين فرنسيين.

موقع “كيو بوست” الذي ينتهج خط السياسة السعودية استند في تقريره المزعوم إلى رأي سياسيان فرنسيان يدعوان بلدهما إلى الانسحاب من كأس العالم قطر 2022 وهما لا يمثلان إلا نفسهما بعيدا عن أي رسميات.

من جانبها علقت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود على هذا التقرير كاشفة حقيقة الأمر: “في فرنسا يعبر الجميع عن رأيه بحرية.. لكن تلك الآراء غير ملزمة لأحد”.

في فرنسا يعبر الجميع عن رأيه بحرية .. لكن تلك الاراء غير ملزمة لاحد..

اعتقد ان فرنسا لن تتخلى عن مشاركتها في كأس العالم لاي سبب كان ❗️ https://t.co/IgxBuNhQje — ايمان الحمود (@imankais1) October 6, 2019

وتابعت الإعلامية السعودية في تغريدتها التي رصدتها (وطن): “أعتقد أن فرنسا لن تتخلى عن مشاركتها في البطولة لأي سبب كان”، على حد تعبيرها.

وتعمل الحمود في إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، وكانت قد أثارت دعوة الإعلامية السعودية إلى أمسية شعرية في فرنسا، من قبل جمعية مسك السعودية، جدلا كبيرا، كونها تنتقد بعض سياسات الحكومة السعودية، ما أسفر عن اعتذار وجهه رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، حول هذه القضية.

وفازت قطر بحق استضافة بطولة عام 2022، عام 2010، وأثير حول ملفها الكثير من شبهات الفساد والرشوة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إبقاء حق استضافة البطولة مع الدوحة.