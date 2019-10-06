“شاهد” منتج إماراتي ممنوع استخدامه في الإمارات يُصدر لسلطنة عُمان ويثير قلق العُمانيين.. والحكومة توضح

تداول عُمانيون بموقع التواصل تويتر صورة أثارت جدلا واسعا لمنتج إماراتي منتشر في السلطنة محظور استخدامه داخل الإمارات ويصدر لعُمان، ما أثار قلق العُمانيين بشأن هذا المنتج.

الصورة التي نشرها حساب “الشاهين” المعروف ولاقت تفاعلا كبيرا تظهر لمنتج كهربائي لكنه لم يفصح عن اسمه أو مكان بيعه، وكتب على عبوته من الخارج ما نصه “هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في دولة الإمارات.. للتصدير فقط”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزارة @MOCI_OMAN الموقرة

هيئة @pacp_oman الموقرة

لازلنا نتفاجأ بهذه العبارة على الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي يتم اقتنائها من محلات معروفة ودون إشارة على العبوات الخارجية باستثناء مواصفات المنتج وبلد المنشأ

وحيث اننا على ثقة تامة بأن،،،، pic.twitter.com/7sstQ4aaHj — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 6, 2019

فيما وجه الشاهين عبر تغريدته التي رصدتها (وطن) السؤال عن الأمر الذي أثار الجدل لكل من وزارة التجارة والصناعة في عمان والهيئة العامة لحماية المستهلك.

وأكد أنه على ثقة تامة بأن المواصفات والمعايير العمانية خاصة تلك المتعلقة بالسلامة و الأمان إن لم تكن الأفضل في المنطقة فهي لا تقل عن نظيراتها بدول الجوار، والنشرات الصادرة من الأقسام المعنية، مشيرا إلى بيانات شرطة عمان السلطانية والتي أفادت في تحقيقاتها الخاصة بالحرائق المنزلية عن ضرورة تجنب المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.

المواصفات والمعايير العمانية خاصة تلك المتعلقة بالسلامة و الأمان إن لم تكن الأفضل في المنطقة فهي لا تقل عن نظيراتها بدول الجوار، والنشرات الصادرة من الأقسام المعنية بـ @RoyalOmanPolice أفادت في تحقيقاتها الخاصة بالحرائق المنزلية عن ضرورة تجنب المنتجات الغير مطابقة للمواصفات،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 6, 2019

الجواب جاء سريعا من الهيئة العامة لحماية المستهلك في عُمان، التي شكرت “الشاهين” على ملاحظته، موضحة أن ما يتعلق بعمليات استيراد السلع وتصديرها من اختصاص الجهات المختصة بالرقابة على المنافذ الحدودية والهيئة ليست من بينها.

شكرا لك أخينا الكريم الشاهين وما يتعلق بعمليات استيراد السلع وتصديرها من اختصاص الجهات المختصة بالرقابة على المنافذ الحدودية والهيئة ليست من بينها.. ويفترض أن كل ما يدخل إلى الأسواق المحلية يخضع لمطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة

يتبع / pic.twitter.com/oJngBMC5KX — الهيئة العامة لحماية المستهلك – عُمان (@pacp_oman) October 6, 2019

وتابعت الهيئة في ردها:” ويفترض أن كل ما يدخل إلى الأسواق المحلية يخضع لمطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة”

كما أشارت الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها وفقا لما هو معمول به بعد التحقق من المطابقة، مع الاشارة الى أنه سبق للهيئة ملاحظة وجود عبارة (للتصدير فقط -ليست للبيع داخل سلطنة عمان ) على بعض المنتجات الكهربائية العمانية التي تباع خارج الأسواق المحلية.

حيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها وفقا لما هو معمول به بعد التحقق من المطابقة.. مع الاشارة الى أنه سبق للهيئة ملاحظة وجود عبارة (للتصدير فقط -ليست للبيع داخل سلطنة عمان ) على بعض المنتجات الكهربائية العمانية التي تباع خارج الأسواق المحلية(مع التحفظ على اسم وصورة المنتجات)

يتبع/ — الهيئة العامة لحماية المستهلك – عُمان (@pacp_oman) October 6, 2019

من جانبها ردت وزارة التجارة والصناعة العُمانية على “الشاهين” بقولها:”إذا كان extension cord فهو خاضع لإجراءات المطابقة لدينا ضمن لائحة الجهد المنخفض ولا يمكن دخوله للسلطنة بدون تصريح ولكن بما أن المنتج في السوق هناك إمكانية أنه دخل قبل تطبيق اللائحة”

أهلا بك أخي الكريم،المنتج غير واضح من الصورة

١) إذا كان extension cord فهو خاضع لإجراءات المطابقة لدينا ضمن لائحة الجهد المنخفض ولا يمكن دخوله للسلطنة بدون تصريح ولكن بما أن المنتج في السوق هناك إمكانية أنه دخل قبل تطبيق اللائحة… يتبع — وزارة التجـارة والصناعـة- سلطنة عُمـان (@MOCI_OMAN) October 6, 2019

وتابعت:”أما إذا كان reel extension cord فهو غير خاضع لإجراءات المطابقة لدينا ويدخل بدون قيود من قبل الوزارة.”