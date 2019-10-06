فيديو| لبناني يتحرش بسعوديات يشعل مواقع التواصل.. الأغرب رد فعل البنات غير المتوقع!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عبر وسم “#لبناني_يتحرش_بسعوديات”، عقب تداول مقطع مصور للبناني ظهر بأحد المقاهي وهو يتحرش بشابات سعوديات ويصورهن.

متداولوا المقطع كشفوا تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى إن الشاب اللبناني راهن زميله على التحدث مع الفتيات السعوديات والحصول على أرقامهم ومصاحبتهم.

مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!



من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟ pic.twitter.com/hvzhj9pqal — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 6, 2019

الأمر الذي فجر موجة غضب بين النشطاء السعوديين، وانتقد عدد من المغردين ما قام به الشاب وكذلك عدم وجود رد فعل من الفتيات السعوديات، مترحمين في ذات الوقت على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغاها ابن سلمان.

#لبناني_يتحرش_بسعوديات



في الماضي، لم يكن يجرؤ أي وافد على ارتكاب فعل خادش للحياء فضلاً عن تصويره ونشره في تحدٍ واضح للوطن الذي تفضل عليه بلقمة العيش !



ربما لأنه يعلم أنه "من أمن العقوبة أساء الأدب" لذلك تجرأ وسيتجرأ غيره وسنصبح نحن السعوديون مثاراً للتهكم على وسائل التواصل !! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 6, 2019

وين التحرش واضح انهن مبسوطات ماشفنا منهن اي ردة فعل ضده إذا هو متحرش فهن عديمات تربية مافيه وحده يتجراء عليها رجال بهالشكل الا هي معطيته الضوء الاخضر! 🙄👌🏻(المقطع كامل)💔 #لبناَني_يتحرٌش_بسًٌعوديات



المقطع كامل من هذا الحساب @3enayeMariam pic.twitter.com/OHdNuNmj9t — Edited Icons (@editedicons) October 6, 2019

ودشن المغردون هاشتاج “#لبناني_يتحرش_بسعوديات” ليتصدر التريند السعودي بتويتر، وعبروا فيه عن غضبهم بسبب تداول هذا الفيديو على نطاق واسع.

#لبناني_يتحرش_بسعوديات اولا المكان منتهى القذاره اختلاط وارقيله وقلة حيا ثانيا الصايع واللي تجرا ع قيم المجتمع وفي بلد غير بلده ولا احترم المكان اللي يتواجد فيه ثالثا الصايعه اللي تاركته ع هواه ولا وقفته عند حده هذول لازم تقع عليهم اشد العقوبه وياليت يرحلون هذي الاشكال pic.twitter.com/uLPuX6znvD — نور العتيبي🇸🇦 (@NF344800) October 6, 2019

لم ارى انهُ قد تحرش ، لكنها كانت أرخص منه وسِلعةٍ سهلة وقذرة ، لذلك يجب أن يُكافح هذا الرخص بهيئةِ أمرٍ بمعروف ونهيٍ عن منكر . #لبناني_يتحرش_بسعوديات pic.twitter.com/PPaMoQe4lQ — العمعوم | MBS (@alamoom34) October 6, 2019

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.