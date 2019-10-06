لبناني يتحرش بسعوديات
التحرش
Videoحياتنا

فيديو| لبناني يتحرش بسعوديات يشعل مواقع التواصل.. الأغرب رد فعل البنات غير المتوقع!

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة عبر وسم “#_يتحرش_بسعوديات”، عقب تداول مقطع مصور للبناني ظهر بأحد المقاهي وهو يتحرش بشابات سعوديات ويصورهن.

 

متداولوا المقطع كشفوا تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى إن الشاب اللبناني راهن زميله على التحدث مع الفتيات السعوديات والحصول على أرقامهم ومصاحبتهم.

الأمر الذي فجر موجة غضب بين النشطاء السعوديين، وانتقد عدد من المغردين ما قام به الشاب وكذلك عدم وجود رد فعل من الفتيات السعوديات، مترحمين في ذات الوقت على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغاها ابن سلمان.

ودشن المغردون هاشتاج “#لبناني_يتحرش_بسعوديات” ليتصدر التريند السعودي بتويتر، وعبروا فيه عن غضبهم بسبب تداول هذا الفيديو على نطاق واسع.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

 

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

 

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فجر موجة غضب.. “شاهد” فيديو حصري من داخل الملعب لسعوديات في أول نسخة من…

حياتنا

‏”شاهد” الشاب السعودي الذي قتل أبيه بالفأس فعل ذلك لمنعه من حضور حفلة…

الهدهد

مجتهد يفجر مفاجأة: ابن سلمان يستنفر عملائه في قبيلة “مطير” التي ينتمي لها…

الهدهد

موقع ممول سعوديا يروج لانسحاب فرنسا من مونديال قطر 2022 وإعلامية سعودية جاءت بالخبر…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.