“شاهد” هذا ما قاله والد أمير قطر لشخص يقف خلفه في المدرجات ولاقى تفاعلا واسعا

حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يمازح أحد الأشخاص خلفه بالمدرجات حيث يحضر بطولة ألعاب القوى، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر لاعب الوثب العالي القطري معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية، التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة، وتزامنا مع ذلك قول الأخير وهو يضحك: “يامن مرة سجنتك”.

صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور:

"يامن مرّة سجنتك"

ويقصد عندما كان سموّه وزيراً للدفاع

ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغباً@talalmansour_ pic.twitter.com/LsgqaI3d7t — عبدالله الوذين (@abqatar) October 5, 2019

وأوضح ناشطون قطريون أن الشيخ حمد بن خليفة كان يمازح البطل العالمي القطري طلال منصور حينما قال “يامن مرة سجنتك”، مشيرين إلى أنها تعني “كم مرة سجنتك”، ويقصد عندما كان وزيرا للدفاع، “ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغبا”، وفق تعبيرهم.