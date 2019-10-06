أمير قطر الوالد
أمير قطر الوالد
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“شاهد” هذا ما قاله والد أمير قطر لشخص يقف خلفه في المدرجات ولاقى تفاعلا واسعا

كتب وطن
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حظى مقطع فيديو متداول لأمير الوالد ، ظهر فيه يمازح أحد الأشخاص خلفه بالمدرجات حيث يحضر بطولة ألعاب القوى، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر لاعب الوثب العالي القطري معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية، التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة، وتزامنا مع ذلك قول الأخير وهو يضحك: “يامن مرة سجنتك”.

وأوضح ناشطون قطريون أن الشيخ حمد بن خليفة كان يمازح البطل العالمي القطري طلال منصور حينما قال “يامن مرة سجنتك”، مشيرين إلى أنها تعني “كم مرة سجنتك”، ويقصد عندما كان وزيرا للدفاع، “ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغبا”، وفق تعبيرهم.

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