شاهد| سخرية واسعة من دولة ساحل عمان .. معمّر هندي أكبر من عُمر الإمارات بـ3 مرات يصل مطار أبوظبي!

نشر حساب إماراتي على “تويتر” و”انستغرام” خبراً ارتّد كفضيحة على الإمارات وجعلها مثار سخرية واسعة.

وبحسب الخبر الذي نشره حساب “مصدر للأخبار” الإماراتي فإنّ مشهداً قال إنه “لا يتكرر كثيراً” حدث في مطار أبوظبي، بعد وصول رجل هندي معمّر يبلغ 124 عاماً إلى المطار، قادماً من مدينة “فاراناسي” بالهند.

في مشهد لا يتكرر كثيراً .. وصول رجل هندي يبلغ 124 عاماً إلى مطار #أبوظبي، قادماً من "فاراناسي" بـ #الهند، ولم يستطع موظفو الجوازات إدخال بياناته كونه مولود في عام 1896م. |الخليج #مصدر_للأخبار pic.twitter.com/M6G7yFMot7 — مصدر (@MSDAR_NEWS) October 6, 2019

وذكر الحساب في تغريدته التي أرفقها بصور المعمّر إلى جانب موظفين بالمطار، أنّ موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بيانات المعمّر الهنديّ كونه مولود في عام 1896م. كما أظهرت وثيقة سفره

ولاقى الخبر تفاعلاً واسعاً من سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أنّ عُمر المُسنّ الهندي أكبر من عُمر الإمارات بثلاث مرات على اعتبار أن دولة الإمارات تأسست عام 1971م، فيما شكّك آخرون في المعلومات الواردة بالخبر، مشيرين إلى أنّ ملامح الرجل الهنديّ أقل بكثير من عُمره الذي أشار إليه الحساب الإماراتي.

أكبر من الإمارات بثلاث مرات https://t.co/frLIzurkrA — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 6, 2019

الهنود لعبتهم تكبير الاعمار اذكر في واحد طلع انه رياضي و كبير و يوم سوا له DNA و التحاليل طلع مكبر عمره ٣٠ سنه 😂 — محمد بن كدفور المهيري (@m_binkad4) October 6, 2019

اكبر من الإمارت ثلاث مرات. — دحمي كحيـل 𖤍 (@d11d_) October 6, 2019

شكله اصغر الصراحه — حصّه 🇦🇪 (@7e9ah111) October 6, 2019