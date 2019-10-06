زوجة تقتل رجلاً دعته لممارسة الرذيلة معها -تعبيرية
زوجة تقتل رجلاً دعته لممارسة الرذيلة معها -تعبيرية
حياتنا

زوجة عربيّة دعت رجلاً الى سريرها لممارسة الرذيلة .. لكنّ ما حدث له خلال ذلك غير متوّقع!

كتب وطن
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اعترفت سيدة ثلاثينية مصريّة بارتكاب صاحب مصنع بقرية “كرداسة” -أكبر قرى محافظة الجيزة- بمساعدة زوجها، بعدما استدرجته بحجة ممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي.

 

وقالت المتهمة إنه عقب وصول المجنيّ عليه البالغ 66 عاماً إلى الشقة تخلصا منه هي وزوجها، واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، ووضعا الجثة في سيارته “مرسيدس”، وتوجها بها إلى أسفل الطريق الدائري، وتركا الجثة في السيارة وفرا هاربين.

 

ما جاء على لسان المتهمة الرئيسية، أكده الزوج “المتهم الثاني”، وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، وتم إعادتهما في حراسة أمنية مشددة إلى محبسهما.

يُشار إلى أنه تم العثورعلى جثة المجني عليه مقتولاً داخل سيارته منذ قرابة 80 يوما.

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